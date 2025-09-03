Глава полиции Жамбылской области подал рапорт об отставке из-за подчиненных

Фото: Zakon.kz

Министр внутренних дел Ержан Саденов 3 сентября 2025 года на брифинге в Мажилисе, комментируя правонарушения, совершаемые полицейскими, заявил, что с предателями разговор короткий, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Саденов подтвердил информацию, что полковник полиции Бакытжан Малыбаев подал рапорт об отставке из-за нарушений подчиненных. "Мы же военные люди, правоохранительный орган, имеем звания. Поэтому по уставу у нас все прописано. Там действительно были нарушения закона со стороны его подчиненных. По закону он обязан, воспользовался этим правам, подал рапорт. Здесь будут вопросы у комиссии, другие меры, будем рассматривать", – озвучил министр. Он также отметил, что массовых задержаний среди полицейских нет. "К сожалению, есть нарушения. МВД и его структурные подразделения на местах ежедневно занимаются воспитанием и контролем личного состава. Но, к сожалению, факты все же есть. Вы знаете, что МВД – большой правоохранительный орган. Я не хочу даже опираться на статистику, но по сравнению с прошлым годом у нас есть снижение. Правонарушения в целом и преступления не соизмеримы с высоким статусом полицейского", – дополнил Ержан Саденов. Он подчеркнул, что полицейский должен защищать закон и население, а тут получается – предатели. "Я уже сказал: с предателями у нас разговор короткий. Мы сами выявили их и привлекли к ответственности. Позиция у нас однозначная и жесткая – предателей не должно быть в нашей стране", – подчеркнул глава МВД. 30 августа 2025 года задержан бывший замначальника Департамента полиции Жамбылской области.

