Общество

В Алматы вернется тепло до +33°С

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 14:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
С началом учебного года в Алматы резко похолодало. Жители города не только вспомнили о пробках, но и достали с верхних полок теплую одежду. Впрочем, судя по прогнозу погоды, у жителей и гостей города еще будет возможность погреться в лучах солнца, сообщает Zakon.kz.

Это относится и к жителям Шымкента. Там синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют повышение температуры до +38°С. В столице же максимально потеплеет до +28°С.

Прогноз погоды с 5 по 7 сентября 2025 года в трех крупнейших городах страны выглядит следующим образом.

Астана

  • 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12-14°С, днем +26-28°С.
  • 6 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12-14°С, днем +24-26°С.
  • 7 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Временами порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12-14°С, днем +21-23°С.

Алматы

  • 5 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12-14°С, днем +28-30°С.
  • 6-7 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +16-18°С, днем +31-33°С.

Шымкент

  • 5 сентября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18-20°С, днем +36-38°С.
  • 6 сентября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18-20°С, днем +32-34°С.
  • 7 сентября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18-20°С, днем +30-32°С.

Все три дня в Шымкенте прогнозируют порывы ветра от 8 до 14 метров в секунду.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 14:01
Дожди, заморозки и +38°С: резкие изменения погоды накроют Казахстан в ближайшие дни

Немного ранее казахстанцам рассказали, чего ожидать от сентября, октября и ноября 2025 года. Подробнее ознакомиться с прогнозом на осень можно по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
