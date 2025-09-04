В Алматы вернется тепло до +33°С

С началом учебного года в Алматы резко похолодало. Жители города не только вспомнили о пробках, но и достали с верхних полок теплую одежду. Впрочем, судя по прогнозу погоды, у жителей и гостей города еще будет возможность погреться в лучах солнца, сообщает Zakon.kz.

Это относится и к жителям Шымкента. Там синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют повышение температуры до +38°С. В столице же максимально потеплеет до +28°С.

Прогноз погоды с 5 по 7 сентября 2025 года в трех крупнейших городах страны выглядит следующим образом.

Астана

5 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12-14°С, днем +26-28°С.

6 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12-14°С, днем +24-26°С.

7 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Временами порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12-14°С, днем +21-23°С.

Алматы

5 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +12-14°С, днем +28-30°С.

6-7 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +16-18°С, днем +31-33°С.

Шымкент

5 сентября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18-20°С, днем +36-38°С.

6 сентября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18-20°С, днем +32-34°С.

7 сентября: небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18-20°С, днем +30-32°С.

Все три дня в Шымкенте прогнозируют порывы ветра от 8 до 14 метров в секунду.

Немного ранее казахстанцам рассказали, чего ожидать от сентября, октября и ноября 2025 года. Подробнее ознакомиться с прогнозом на осень можно по этой ссылке.