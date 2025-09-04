#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане в августе осуждены 12 человек за терроризм и экстремизм

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 18:45 Фото: zakon.kz
В августе текущего года за совершение террористических и экстремистских преступлений суды Казахстана вынесли приговоры 12 гражданам страны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 сентября в пресс-службе КНБ.

По данным ведомства, 11 из них занимались пропагандой идей терроризма, оправдывали насилие и призывали к религиозной вражде. Еще один гражданин готовился к выезду за рубеж с целью вступления в террористическую организацию.

Все осужденные признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.

В КНБ подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности в стране продолжается.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
