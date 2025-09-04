В Казахстане в августе осуждены 12 человек за терроризм и экстремизм
Фото: zakon.kz
В августе текущего года за совершение террористических и экстремистских преступлений суды Казахстана вынесли приговоры 12 гражданам страны, сообщает Zakon.kz.
Об этом 4 сентября в пресс-службе КНБ.
По данным ведомства, 11 из них занимались пропагандой идей терроризма, оправдывали насилие и призывали к религиозной вражде. Еще один гражданин готовился к выезду за рубеж с целью вступления в террористическую организацию.
Все осужденные признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.
В КНБ подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности в стране продолжается.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript