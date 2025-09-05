Резкое похолодание и сильные дожди ожидаются в Казахстане: прогноз на выходные
Казахстан в предстоящие субботу и воскресенье, а также в начале новой рабочей недели, в понедельник, накроет непогода. Из прогноза РГП "Казгидромет" на 6, 7 и 8 сентября 2025 года следует, что по стране ожидаются резкое похолодание и сильные дожди, сообщает Zakon.kz.
По данным метеорологов, в ближайшие три дня погоду на большей части Казахстана будут определять северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами.
В гидрометцентре уточнили, что сильные дожди, град и шквал ожидаются:
- 6 сентября – на северо-западе РК,
- 7-8 сентября – на севере РК,
- 8 сентября – на востоке, в центре РК.
"По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре Казахстана в ночные и утренние часы – туманы. На юго-западе, юге страны ожидается пыльная буря", – добавили синоптики.
Согласно прогнозу, в температурном фоне ожидается понижение температур:
- на северо-западе страны – ночью до +8+16°С, днем до +15+25°С,
- на севере – ночью до +8+15°С, днем до +13+20°С,
- в центре – ночью до +7+18°С, днем до +15+23°С,
- на юге – ночью до +12+20°С, днем до +22+30°С.
Также прогнозируется повышение температур:
- на востоке – ночью до +5+15°С, днем до +20+28°С.
"На западе, юго-востоке страны значительных изменений в температурном фоне не прогнозируется", – заключили в РГП "Казгидромет".
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Алматы и 17 областях Казахстана на 5 сентября 2025 года.
