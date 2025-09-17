Заморозки, похолодание, сильные дожди и град обрушатся на Казахстан

Фото: unsplash

На Казахстан в ближайшие три дня обрушится непогода: заморозки, сильные дожди с грозами, шквалистый ветер, град и туман. Об этом говорится в прогнозе на 18-20 сентября 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, температура воздуха ожидается: на западе, севере региона заморозки -2°C , днем +18+25°C,

, днем +18+25°C, на западе, севере региона заморозки -2°C , днем повышение от +10+18°C до +15+25°C ,

, днем , на западе, севере региона заморозки -2°C , днем повышение от +14+20°C до +17+23°C ,

, днем , на севере ночью +2+10°C,

на северо-западе ночью +1+10°C,

на юге страны ночью +7+15°C, днем +20+28°C,

на юго-востоке ночью +8+14°C, днем +15+25°C,

в центре ночью понижение от +5+11°C до 0+8°C ,

, на востоке ночью +2+13°C, днем понижение от +15+23°C до +10+18°C ,

, на западе страны повышение ночью от +5+13°C до +10+18°C, днем понижение от +22+28°C до +18+23°C. "Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть Казахстана – пройдут дожди с грозами, 18-19 сентября на северо-востоке, в центре, на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди со шквалистым ветром, возможно выпадение града... По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке Казахстана в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Погода без осадков прогнозируется лишь на западе, северо-западе страны. Материал по теме Мокрый снег, заморозки и жара до +40°С: прогноз погоды в Казахстане на сентябрь Ранее в 17 областях Казахстана на 17 сентября 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.

