Общество

Заморозки, похолодание, сильные дожди и град обрушатся на Казахстан

заморозки, окно, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:44 Фото: unsplash
На Казахстан в ближайшие три дня обрушится непогода: заморозки, сильные дожди с грозами, шквалистый ветер, град и туман. Об этом говорится в прогнозе на 18-20 сентября 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, температура воздуха ожидается:

  • на западе, севере региона заморозки -2°C, днем +18+25°C,
  • на западе, севере региона заморозки -2°C, днем повышение от +10+18°C до +15+25°C,
  • на западе, севере региона заморозки -2°C, днем повышение от +14+20°C до +17+23°C,
  • на севере ночью +2+10°C,
  • на северо-западе ночью +1+10°C,
  • на юге страны ночью +7+15°C, днем +20+28°C,
  • на юго-востоке ночью +8+14°C, днем +15+25°C,
  • в центре ночью понижение от +5+11°C до 0+8°C,
  • на востоке ночью +2+13°C, днем понижение от +15+23°C до +10+18°C,
  • на западе страны повышение ночью от +5+13°C до +10+18°C, днем понижение от +22+28°C до +18+23°C.
"Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большую часть Казахстана – пройдут дожди с грозами, 18-19 сентября на северо-востоке, в центре, на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди со шквалистым ветром, возможно выпадение града... По республике прогнозируется усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке Казахстана в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков прогнозируется лишь на западе, северо-западе страны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:44
Мокрый снег, заморозки и жара до +40°С: прогноз погоды в Казахстане на сентябрь

Ранее в 17 областях Казахстана на 17 сентября 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
