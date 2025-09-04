Назван регион Казахстана, в котором ожидаются заморозки в пятницу

В Казахстане в предстоящую пятницу, 5 сентября 2025 года, ожидаются заморозки, дожди с грозами, местами ливни, град и шквал. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, ночью на севере, на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до -1°С.

"Запад и север территории Казахстана будут находиться под влиянием северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, – пройдут дожди с грозами, на западе страны ожидаются сильные дожди, возможно выпадение града и шквал... По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы – туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода преимущественно без осадков прогнозируется в центре, на юге, востоке страны.

Также в гидрометцентре добавили, что в ряде регионов ожидается:

высокая пожарная опасность – в Алматинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, западе, в центре Атырауской, на западе Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской областей,

– в Алматинской, Актюбинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на западе, севере Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на севере, юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, западе, в центре Атырауской, на западе Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской областей, чрезвычайная пожарная опасность – в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге Алматинской, на востоке, юге Атырауской области и области Жетысу, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей, на востоке области Улытау.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 5, 6 и 7 сентября 2025 года.