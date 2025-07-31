В СКО 73-летняя бабушка ушла в лес за грибами и заблудилась

Фото: пресс-служба МЧС РК

31 июля стало известно, что 73-летняя жительница СКО утром отправились в лес за грибами вместе с супругом. Однако во время прогулки она заблудилась, и ее местонахождение долгое время оставалось неизвестным, сообщает Zakon.kz.

Близкие бабушки обратились в МЧС. "Поисковые работы проводились вблизи села Шаховское Кызылжарского района Северо-Казахстанской области. Для обследования лесного массива спасатели использовали все необходимые средства, в том числе беспилотный летательный аппарат и кинологический расчет. Поисковой группой МЧС пропавшая была найдена в 6 км от села Шаховское", – заявили в ведомстве. Отмечается, что медицинская помощь ей не потребовалась. Ранее спасатели помогли котенку, который застрял в обшивке моторного отсека автомобиля.

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