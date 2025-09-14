Две женщины заблудились в лесу в Карагандинской области
13 сентября 2025 года в районе села Комиссаровка (Каркаралинский район) нашли двух заблудившихся в лесу женщин, сообщает Zakon.kz.
Две женщины 1988 и 1966 г.р. вышли из зоны отдыха "Поляны №1" за грибами и заблудились.
К счастью, у при себе у них был мобильный телефон, что значительно облегчило работу спасателей.
"Связь с ними поддерживалась на протяжении всей операции, это позволило оперативно установить местоположение и направить группу", — сообщили в МЧС.
Женщин благополучно эвакуировали. В медицинской помощи они не нуждались.
В конце июня в Карасайском районе Алматинской области двое молодых людей при спуске с ущелья "Алма Арасан" на поляну "Терра" сбились с пути и заблудились.
