События

Две женщины заблудились в лесу в Карагандинской области

спасенные, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 11:44 Фото: МЧС РК
13 сентября 2025 года в районе села Комиссаровка (Каркаралинский район) нашли двух заблудившихся в лесу женщин, сообщает Zakon.kz.

Две женщины 1988 и 1966 г.р. вышли из зоны отдыха "Поляны №1" за грибами и заблудились.

К счастью, у при себе у них был мобильный телефон, что значительно облегчило работу спасателей.

"Связь с ними поддерживалась на протяжении всей операции, это позволило оперативно установить местоположение и направить группу", — сообщили в МЧС.

Женщин благополучно эвакуировали. В медицинской помощи они не нуждались.

В конце июня в Карасайском районе Алматинской области двое молодых людей при спуске с ущелья "Алма Арасан" на поляну "Терра" сбились с пути и заблудились

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
