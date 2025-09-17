Установить видеокамеры за 28 млн тенге собираются на свалках в Актау

Для профилактики чистоты в Актау планируют установить камеры видеонаблюдения в местах, где чаще всего образуются стихийные свалки. Несмотря на усилия по вывозу мусора, практика сброса в неустановленных местах продолжается, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, актауский городской отдел ЖКХ объявил конкурс на проведение монтажа охранной сигнализации и системы видеонаблюдения. На выполнение указанного перечня работ выделено 28 519 721 тенге.

В отделе ЖКХ пояснили, что речь идет об установке восьми опор и прокладки кабеля для системы видеонаблюдения. Места установки опор в настоящее время уточняются. Сами камеры будет устанавливать без конкурса.

Как сообщили в департаменте экологии, вопрос установки камер актуален, В основном от свалок страдают пустыри в черте областного центра. Мусор находят рядом с озером Оймаша, на Солдатском пляже, рядом с базой KazFruit, в 18 микрорайоне.

В этом году в ходе космического мониторинга в Актау выявлено 17 стихийных свалок. Перед местными исполнительными органами были поставлены сроки для их ликвидации – до 1 октября. В случае, если мусор не будет убран, ответственные должностные лица будут привлечены к административной ответственности.

