9-летнему ребенку организовали экстренный рейс Кокшетау-Есиль-Кокшетау

Маленькому пациенту из аула потребовалась срочная медицинская помощь в Кокшетау, в этом ему помог вертолет, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что 6 сентября 2025 года экипаж "Казавиаспаса" совместно с бригадой медицинской авиации выполнил экстренный рейс по маршруту Кокшетау-Есиль-Кокшетау.

"Пациенту 2016 года рождения требовалась срочная специализированная медицинская помощь, поэтому вылет был организован незамедлительно". МЧС РК

Благодаря профессионализму пилотов и слаженной работе врачей транспортировка прошла успешно, и пациент был своевременно доставлен в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Ранее экипаж "Казавиаспас" МЧС Казахстана экстренно перевез 66-летнего пациента из Актогайского района в Павлодар для получения специализированной медицинской помощи.