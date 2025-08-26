#АЭС в Казахстане
Происшествия

29-летнего пациента экстренно доставили в больницу Кызылорды на вертолете

пациента экстренно доставили к медикам вертолетом, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 21:22 Фото: пресс-служба МЧС РК
Воздушное судно "Казавиаспас" МЧС РК выполнило срочную медицинскую эвакуацию пациента из поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, полет проходил под руководством командира воздушного судна Баймусы Оркен и второго пилота Расулбека Ахметова.

Благодаря экипажу и медицинским работникам 29-летнего пациента оперативно доставили в больницу в Кызылорде.

Ранее сообщалось, что два спасательных рейса выполнил вертолет АО "Казавиаспас" из Степногорска и Есиля в Кокшетау.

