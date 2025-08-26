29-летнего пациента экстренно доставили в больницу Кызылорды на вертолете
Фото: пресс-служба МЧС РК
Воздушное судно "Казавиаспас" МЧС РК выполнило срочную медицинскую эвакуацию пациента из поселка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в министерстве, полет проходил под руководством командира воздушного судна Баймусы Оркен и второго пилота Расулбека Ахметова.
Благодаря экипажу и медицинским работникам 29-летнего пациента оперативно доставили в больницу в Кызылорде.
Ранее сообщалось, что два спасательных рейса выполнил вертолет АО "Казавиаспас" из Степногорска и Есиля в Кокшетау.
