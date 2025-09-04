#АЭС в Казахстане
Происшествия

Дерзкий водитель заехал на популярный пешеходный мост на набережной Астаны

В Астане водитель автомобиля Hyundai Accent заехал на Атырауский мост, грубо нарушив правила и проявив неуважение к окружающим, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 4 сентября в столичном акимате, мужчина привлечен к административной ответственности по статьям 434 и 437 Кодекса РК об административных правонарушениях. Решением Специализированного межрайонного административного суда нарушителю назначен административный арест сроком на 10 суток.

"Подобные действия представляют угрозу безопасности и нарушают общественный порядок. В столице продолжается профилактическая работа по пресечению актов хулиганства и вандализма", – отметили в акимате.

С начала года в Астане к административной ответственности за мелкое хулиганство и вандализм привлечено более 100 человек.

А ранее в Астане задержали посетителей клубов за использование "веселящего газа". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
