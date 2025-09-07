#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане нет дефицита говядины – Минсельхоз

мясо, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 16:41 Фото: pixabay
Минсельхоз заявил, что Казахстан сохранит экспорт говядины в рамках действующих квот. Полного запрета на внешние поставки не вводили, а экспортеры с контрактами до конца года смогут выполнить обязательства, сообщает Zakon.kz.

7 сентября 2025 года в ведомстве подчеркнули, что дефицита на внутреннем рынке нет. Поголовье крупного рогатого скота достигло 8,7 млн голов, включая 4,5 млн коров, что на 3% больше, чем год назад. Приплод вырос почти на 18% – до 2,7 млн телят.

С августа действует программа льготного кредитования для закупа откормочного скота, а также повышенные субсидии – 300 тенге за килограмм при сдаче КРС на откормочные площадки и мясокомбинаты.

Кроме того, развивается система мясных кластеров по австралийской технологии. В прошлом году профинансировали четыре проекта на 9 млрд тенге, в этом – еще на 11,7 млрд.

По данным Минсельхоза, меры поддержки позволяют полностью покрывать внутренний спрос и удерживать позиции Казахстана на зарубежных рынках.

Ранее Zakon.kz писал о том, что цены на мясо продолжают шокировать казахстанцев.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
