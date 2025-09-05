#АЭС в Казахстане
Статьи

Переходим на вегетарианский беш? Цены на мясо продолжают шокировать казахстанцев

Цены на мясо, стоимость мяса, мясо, мясная продукция, мясной цех, цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 15:43 Фото: Zakon.kz
Наши люди – настоящие мясоеды, и против пищевых привычек, сформированных веками, что называется, не попрешь. Увы, между народом и любимым продуктом то и дело встают неподъемные цены. Zakon.kz разбирался, кто виноват в возникновении этого гастрономического "любовного треугольника".

Мы не можем быть вместе?

Говядина, спинной отруб – 5449 тенге за кило.

Грудинка – 4850 тенге.

Лопаточный отруб – 5265 тенге.

Бедро – 6221 тенге.

Тазобедренный отруб – 4904 тенге.

Да чего там, говяжий суп-набор стоит 700 тг/кг! И это при том, что в комментариях под товаром недовольные покупатели жалуются на почти полное отсутствие плоти на костях и их пригодность исключительно для собак.

А чем нас порадует баранина?

Килограмм мяса с бедра обойдется в 6221 тенге.

С ноги – 4130 тг/кг.

С лопатки – 5281.

Это, если что, была быстрая экскурсия в дивный новый мир ценников крупной торговой сети.

Впрочем, не все же ходят по супермаркетам, большинство предпочитает им старые-добрые рынки... Которые сейчас тоже не больно-то добрые.

"Говядина со вчерашнего дня – по четыре тысячи. Мясо высшей категории. Конина и баранина – по 3750. Конечно, мясо день за днем дорожает, люди жалуются. Потому что границы открыты, только с одного рынка по 300-400 голов баранов влет забирают. ОАЭ, Катар, Иран, Ирак, Узбекистан, Таджикистан... Все забирают казахстанское мясо, и не только барана. Вот оно и дорожает", – уверена работница одного из таких.

Что и говорить, кушанье настолько разогналось само, что на бегу неиронично разогнало инфляцию: продовольственные товары, первую строчку среди которых занимает герой повествования, внесли в нее вклад 4,7 п.п. Мясо и мясопродукты подорожали на 16,2%, став одной из основных причин роста цен, писал наш журналист ранее.

Вот и получается, обожаемое угощение постепенно становится для нас тяжелым люксом. Мол, не для вас скотина росла.

Стерпится – слюбится?

Отвечая на запрос редакции, в Минсельхозе отметили, что подорожание той же говядины связано как с внутренними, так и с внешними факторами.

"Для объективного понимания причин подорожания представим структуру себестоимости производства говядины в различных хозяйствах. К примеру, в товарных хозяйствах с пастбищным содержанием себестоимость производства 1 кг говядины составляет 2400-2500 тенге. С учетом маржи оптовая цена достигает 2800-2900 тенге. В рознице это уже около 4000 тенге (за счет посредников). На откормочных площадках со стойловым содержанием себестоимость выше – 3000-3100 тенге за кг. Оптовая цена формируется на уровне 3400-3500 тенге, а в рознице – свыше 4000 тенге (за счет посредников)", – рассказали в ведомстве.

И добавили: в структуре себестоимости не учтены банковские кредиты, которые многие хозяйства вынуждены были брать под 23% годовых.

"В этой связи, чтобы снизить нагрузку, с 1 августа министерством введен льготный кредитный продукт для откормочных площадок под 5% годовых сроком на 12 месяцев. На эти цели выделено 50 млрд тенге. Средства направляются на закуп скота, кормов, ГСМ и запчастей, что позволит увеличить загрузку мощностей в будущем. Ключевым условием данной программы является реализация не менее 50% скота на отечественные мясокомбинаты. Это гарантирует наполнение внутреннего рынка мясом, несмотря на высокий экспортный спрос".

МСХ выделило несколько основных факторов, повлиявших на ситуацию:

  • удорожание кормов;
  • рост зарплат занятых в сфере людей;
  • другие производственные издержки – электричество, ГСМ и даже вода 1 м куб. – до 1470 тенге, когда для населения 85 тенге, к примеру;
  • тот факт, что взращивание одной головы скота требует двух лет;
  • уже упомянутый нашей собеседницей-работницей рынка внешний спрос.

Вот что говорят в министерстве по поводу последнего пункта:

"В частности, в Узбекистане, где говядина традиционно в дефиците, рост потребления связан с демографическими изменениями. В целом необходимо отметить, что рост цен на мясо – общемировая тенденция. В соседних странах цены значительно выше, чем в Казахстане".

Насколько значительно? Официальные цифры приводятся следующие:

  • Узбекистан – около 6 тыс. тг/кг;
  • Кыргызстан – 5 тыс. тг/кг;
  • Таджикистан – 6 тыс. тг/кг;
  • Туркменистан – до 9 тыс. тг/кг;
  • РФ – до 8 тыс. кг.

Вероятно, под "выше" подразумевались исключительно показатели России и Туркменистана...

"Важно отметить, что для отечественных фермеров высокие цены на экспортных рынках – это возможность. За счет экспорта хозяйства зарабатывают больше, получают валютную выручку, соответственно, создаются рабочие места, что является стимулом к дальнейшему расширению производства", – замечают в Минсельхозе.

Но тут же успокаивают – угрозы дефицита говядины в Казахстане нет. И поголовье крупного рогатого растет (на начало года оно увеличилось на 0,3% и составило 8,7 млн голов), и количество приплода возросло на 17,9% и достигло 2,7 млн телят, и ветеринарный контроль для исключения массового вывоза скота на границах усилили.

"На сегодняшний день прорабатывается вопрос запуска отдельной программы льготного кредитования с длинными сроками и "каникулами" на первые годы. Такая программа даст не только прямой прирост поголовья, но и качественный скачок в генетике. В долгосрочной перспективе это повысит продуктивность всего стада и обеспечит внутренний рынок доступным мясом", – подытожили в ответе.

А что делать рядовому мясоежке, по-прежнему непонятно.

В поисках доступной

В Союзе фермеров Казахстана лаконично констатировали – сами владельцы маленьких крестьянских хозяйств сбывают плоды своего труда за 2500-2900 тенге за кило. И задались риторическим вопросом, каким же образом на пути к прилавку это число возрастает чуть не вдвое, а никак не на законные 15%.

Однако министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев не видит в происходящем следа коварных перекупщиков. По его мнению, в том виновны изменение объемов у крупных игроков мирового рынка и переток в соседние государства, где ценники "повкуснее" для производителя.

"Так к чему нам готовиться? Наша задача – остаться в пределах коридора в 0,4 процентных пункта изменения цен в помесячной динамике и не выйти за установленные рамки. Министерство нацэкономики поставило нам напряженную задачу – удерживать общий коридор в 7,5-8%. Что мы для этого делаем? У нас есть индикативные планы. Мы живем в рыночной экономике и напрямую диктовать цены не можем. Но чтобы удержаться в пределах коридора, мы отслеживаем, где и когда необходимо проводить товарные интервенции, чтобы сбивать ажиотаж. Также реализуется ряд мер, направленных на пресечение незаконного вывоза мяса в разделанном виде с получением ветсертификатов и так далее", – дополнил Арман Шаккалиев.

Он отметил, что цена на мясо будет разной, потому что есть мякоть, есть грудинно-лопаточная часть и так далее.

Материал по теме

За ценами в "магазинах у дома" усилят контроль в Казахстане
За ценами в "магазинах у дома" усилят контроль в Казахстане
"Почему это важно? Потому что есть взаимосвязь: цена на говядину влияет на цены на конину и курицу. Эти товары – субституты, потребитель между ними переключается. Поэтому еще раз подчеркну: все меры направлены на то, чтобы не было дефицита и чтобы минимизировать влияние возможных перекупщиков. Но мы провели анализ и увидели, что перекупов с наценкой в 300% нет. Пользуясь случаем, хочу сказать: в торговле давно нет таких "страшных" перекупщиков – это, как правило, отговорка. Мы этим занимаемся. Ну и, конечно, действует большой объем государственной поддержки сельского хозяйства".

Словом, хотите демократичное предложение на говядину – не поленитесь лично наведаться в гости к фермерам. Простая "деревенская" сейчас лучше, чем сияющая в софитах супермаркета.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
