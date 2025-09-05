Переходим на вегетарианский беш? Цены на мясо продолжают шокировать казахстанцев

Наши люди – настоящие мясоеды, и против пищевых привычек, сформированных веками, что называется, не попрешь. Увы, между народом и любимым продуктом то и дело встают неподъемные цены. Zakon.kz разбирался, кто виноват в возникновении этого гастрономического "любовного треугольника".

Мы не можем быть вместе?

Говядина, спинной отруб – 5449 тенге за кило.

Грудинка – 4850 тенге.

Лопаточный отруб – 5265 тенге.

Бедро – 6221 тенге.

Тазобедренный отруб – 4904 тенге.

Да чего там, говяжий суп-набор стоит 700 тг/кг! И это при том, что в комментариях под товаром недовольные покупатели жалуются на почти полное отсутствие плоти на костях и их пригодность исключительно для собак.

А чем нас порадует баранина?

Килограмм мяса с бедра обойдется в 6221 тенге.

С ноги – 4130 тг/кг.

С лопатки – 5281.

Это, если что, была быстрая экскурсия в дивный новый мир ценников крупной торговой сети.

Впрочем, не все же ходят по супермаркетам, большинство предпочитает им старые-добрые рынки... Которые сейчас тоже не больно-то добрые.

"Говядина со вчерашнего дня – по четыре тысячи. Мясо высшей категории. Конина и баранина – по 3750. Конечно, мясо день за днем дорожает, люди жалуются. Потому что границы открыты, только с одного рынка по 300-400 голов баранов влет забирают. ОАЭ, Катар, Иран, Ирак, Узбекистан, Таджикистан... Все забирают казахстанское мясо, и не только барана. Вот оно и дорожает", – уверена работница одного из таких.

Что и говорить, кушанье настолько разогналось само, что на бегу неиронично разогнало инфляцию: продовольственные товары, первую строчку среди которых занимает герой повествования, внесли в нее вклад 4,7 п.п. Мясо и мясопродукты подорожали на 16,2%, став одной из основных причин роста цен, писал наш журналист ранее.

Вот и получается, обожаемое угощение постепенно становится для нас тяжелым люксом. Мол, не для вас скотина росла.

Стерпится – слюбится?

Отвечая на запрос редакции, в Минсельхозе отметили, что подорожание той же говядины связано как с внутренними, так и с внешними факторами.

"Для объективного понимания причин подорожания представим структуру себестоимости производства говядины в различных хозяйствах. К примеру, в товарных хозяйствах с пастбищным содержанием себестоимость производства 1 кг говядины составляет 2400-2500 тенге. С учетом маржи оптовая цена достигает 2800-2900 тенге. В рознице это уже около 4000 тенге (за счет посредников). На откормочных площадках со стойловым содержанием себестоимость выше – 3000-3100 тенге за кг. Оптовая цена формируется на уровне 3400-3500 тенге, а в рознице – свыше 4000 тенге (за счет посредников)", – рассказали в ведомстве.

И добавили: в структуре себестоимости не учтены банковские кредиты, которые многие хозяйства вынуждены были брать под 23% годовых.

"В этой связи, чтобы снизить нагрузку, с 1 августа министерством введен льготный кредитный продукт для откормочных площадок под 5% годовых сроком на 12 месяцев. На эти цели выделено 50 млрд тенге. Средства направляются на закуп скота, кормов, ГСМ и запчастей, что позволит увеличить загрузку мощностей в будущем. Ключевым условием данной программы является реализация не менее 50% скота на отечественные мясокомбинаты. Это гарантирует наполнение внутреннего рынка мясом, несмотря на высокий экспортный спрос".

МСХ выделило несколько основных факторов, повлиявших на ситуацию:

удорожание кормов;

рост зарплат занятых в сфере людей;

другие производственные издержки – электричество, ГСМ и даже вода 1 м куб. – до 1470 тенге, когда для населения 85 тенге, к примеру;

тот факт, что взращивание одной головы скота требует двух лет;

уже упомянутый нашей собеседницей-работницей рынка внешний спрос.

Вот что говорят в министерстве по поводу последнего пункта:

"В частности, в Узбекистане, где говядина традиционно в дефиците, рост потребления связан с демографическими изменениями. В целом необходимо отметить, что рост цен на мясо – общемировая тенденция. В соседних странах цены значительно выше, чем в Казахстане".

Насколько значительно? Официальные цифры приводятся следующие:

Узбекистан – около 6 тыс. тг/кг;

Кыргызстан – 5 тыс. тг/кг;

Таджикистан – 6 тыс. тг/кг;

Туркменистан – до 9 тыс. тг/кг;

РФ – до 8 тыс. кг.

Вероятно, под "выше" подразумевались исключительно показатели России и Туркменистана...

"Важно отметить, что для отечественных фермеров высокие цены на экспортных рынках – это возможность. За счет экспорта хозяйства зарабатывают больше, получают валютную выручку, соответственно, создаются рабочие места, что является стимулом к дальнейшему расширению производства", – замечают в Минсельхозе.

Но тут же успокаивают – угрозы дефицита говядины в Казахстане нет. И поголовье крупного рогатого растет (на начало года оно увеличилось на 0,3% и составило 8,7 млн голов), и количество приплода возросло на 17,9% и достигло 2,7 млн телят, и ветеринарный контроль для исключения массового вывоза скота на границах усилили.

"На сегодняшний день прорабатывается вопрос запуска отдельной программы льготного кредитования с длинными сроками и "каникулами" на первые годы. Такая программа даст не только прямой прирост поголовья, но и качественный скачок в генетике. В долгосрочной перспективе это повысит продуктивность всего стада и обеспечит внутренний рынок доступным мясом", – подытожили в ответе.

А что делать рядовому мясоежке, по-прежнему непонятно.

В поисках доступной

В Союзе фермеров Казахстана лаконично констатировали – сами владельцы маленьких крестьянских хозяйств сбывают плоды своего труда за 2500-2900 тенге за кило. И задались риторическим вопросом, каким же образом на пути к прилавку это число возрастает чуть не вдвое, а никак не на законные 15%.

Однако министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев не видит в происходящем следа коварных перекупщиков. По его мнению, в том виновны изменение объемов у крупных игроков мирового рынка и переток в соседние государства, где ценники "повкуснее" для производителя.

"Так к чему нам готовиться? Наша задача – остаться в пределах коридора в 0,4 процентных пункта изменения цен в помесячной динамике и не выйти за установленные рамки. Министерство нацэкономики поставило нам напряженную задачу – удерживать общий коридор в 7,5-8%. Что мы для этого делаем? У нас есть индикативные планы. Мы живем в рыночной экономике и напрямую диктовать цены не можем. Но чтобы удержаться в пределах коридора, мы отслеживаем, где и когда необходимо проводить товарные интервенции, чтобы сбивать ажиотаж. Также реализуется ряд мер, направленных на пресечение незаконного вывоза мяса в разделанном виде с получением ветсертификатов и так далее", – дополнил Арман Шаккалиев.

Он отметил, что цена на мясо будет разной, потому что есть мякоть, есть грудинно-лопаточная часть и так далее.

Материал по теме За ценами в "магазинах у дома" усилят контроль в Казахстане

"Почему это важно? Потому что есть взаимосвязь: цена на говядину влияет на цены на конину и курицу. Эти товары – субституты, потребитель между ними переключается. Поэтому еще раз подчеркну: все меры направлены на то, чтобы не было дефицита и чтобы минимизировать влияние возможных перекупщиков. Но мы провели анализ и увидели, что перекупов с наценкой в 300% нет. Пользуясь случаем, хочу сказать: в торговле давно нет таких "страшных" перекупщиков – это, как правило, отговорка. Мы этим занимаемся. Ну и, конечно, действует большой объем государственной поддержки сельского хозяйства".

Словом, хотите демократичное предложение на говядину – не поленитесь лично наведаться в гости к фермерам. Простая "деревенская" сейчас лучше, чем сияющая в софитах супермаркета.