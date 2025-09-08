Депутаты предлагают ужесточить ответственность компаний по аренде самокатов

Фото: Zakon.kz

Депутаты Сената в кулуарах правительства 8 сентября 2025 года высказались о ситуации с электросамокатами. После череды серьезных наездов на пешеходов в Алматы в обществе вновь заговорили о запрете этого средства передвижения, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Андрей Лукин отметил, что сегодня изучается обстановка и требования законодательства. "Меры регулирования самокатчиков будут приниматься, в том числе и с ужесточением ответственности каршеринговых компаний и самих граждан, которые пользуются этими средствами передвижения", – отметил сенатор. Между тем депутат Сената Марат Кожаев считает, что нужно установить правила пользования этими средствами. "Нам нужно разобраться с теми людьми, кто сдает эти самокаты в прокат, – у них никакой ответственности за все эти вещи нет. Кому попало сдают, кто попало, как попало пользуются. Проблема ведь не в этих средствах, а в головах людей – мы не знаем, как ими культурно пользоваться, не мешая другим", – уверен сенатор. 3 сентября 2025 года министр внутренних дел Ержан Саденов прокомментировал участившиеся жалобы жителей на неправильную эксплуатацию электросамокатов.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: