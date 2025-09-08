#АЭС в Казахстане
Общество

Токаев о самокатах: Необходимо всем формировать культуру вождения

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:31 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу, заявил, что законодательные изменения не помогли избавиться от проблемы с электросамоварами – казахстанцы все еще подвергаются опасности, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев озвучил, что каждый человек должен осознавать ответственность за свою жизнь и безопасность окружающих людей.

"Необходимо всем обществом формировать культуру вождения. Следует обратить внимание на электросамокаты. Эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения в передвижении по пешеходным зонам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась – граждане все еще подвергаются опасности", – озвучил президент.

Он отметил, что на сегодняшний день подготовлены законодательные поправки, регулирующие данную сферу, необходимо безотлагательно их принять.

"Жизнь каждого гражданина, каждого ребенка бесценна, и здесь не может быть мелочей. В конечном счете, все это – важные шаги на пути построения Безопасного Казахстана", – озвучил Токаев.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил о жалобах казахстанцев на ужасное состояние пассажирских вагонов.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
