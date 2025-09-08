Запретят ли казахстанцам совмещать несколько работ

Министр труда и социальной защиты Казахстана Светлана Жакупова 8 сентября 2025 года прокомментировала слухи о возможности запретить казахстанцам совмещать две-три работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Задали этот вопрос министру журналисты. Они поинтересовались, если казахстанцам запретят совмещать несколько работ, то, как и кто это будет отслеживать.

"Нет, конечно, не запретят, вы что? Человек труда он всегда ценится, если человек, наоборот, пытается работать – это не будет возбраняться", – заверила Светлана Жакупова.

