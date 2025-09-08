Жители Казахстана продолжают попадаться на "работу мечты"
Несмотря на постоянные предупреждения о мошенничестве, казахстанцы продолжают попадаться на уловки злоумышленников. Так, житель Кокшетау лишился 6 млн тенге, доверившись обещаниям о трудоустройстве, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области рассказали, что 2 сентября с заявлением о факте мошенничества обратился житель Кокшетау. По словам мужчины, малознакомая женщина в период с 3 апреля по 31 августа под предлогом оказания помощи в трудоустройстве обманным путем завладела денежными средствами в размере 6 млн тенге.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества установлена 33-летняя жительница областного центра. По данному факту начато досудебное расследование".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Полиция в очередной раз обращается к казахстанцам:
"Не соглашайтесь на трудоустройство через частных посредников без заключения договора, проверяйте достоверность информации о работодателях, при возникновении сомнений незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы. Берегите свои финансы и проявляйте осторожность – мошенники нередко используют доверчивость людей для личной выгоды".
Ранее мы рассказывали, что мошенника, обманувшего автолюбителей на 70 млн тенге, вернули из Турции в наручниках.
