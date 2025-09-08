#АЭС в Казахстане
Общество

Жители Казахстана продолжают попадаться на "работу мечты"

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 16:23 Фото: freepik
Несмотря на постоянные предупреждения о мошенничестве, казахстанцы продолжают попадаться на уловки злоумышленников. Так, житель Кокшетау лишился 6 млн тенге, доверившись обещаниям о трудоустройстве, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области рассказали, что 2 сентября с заявлением о факте мошенничества обратился житель Кокшетау. По словам мужчины, малознакомая женщина в период с 3 апреля по 31 августа под предлогом оказания помощи в трудоустройстве обманным путем завладела денежными средствами в размере 6 млн тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества установлена 33-летняя жительница областного центра. По данному факту начато досудебное расследование".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Полиция в очередной раз обращается к казахстанцам:

"Не соглашайтесь на трудоустройство через частных посредников без заключения договора, проверяйте достоверность информации о работодателях, при возникновении сомнений незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы. Берегите свои финансы и проявляйте осторожность – мошенники нередко используют доверчивость людей для личной выгоды".

Ранее мы рассказывали, что мошенника, обманувшего автолюбителей на 70 млн тенге, вернули из Турции в наручниках.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
