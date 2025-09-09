Новая структура появится в главном налоговом органе Казахстана

Премьер-министр страны Олжас Бектенов 9 сентября 2025 года на заседании правительства поручил создать новую структуру в Комитете государственных доходов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в рамках реализации поручения главы государства планируется внедрение механизма сервисного сопровождения налогоплательщика с применением искусственного интеллекта.

"Министерству финансов совместно с Министерством цифровизации – обеспечить создание отдельного центра обработки данных Комитета государственных доходов", – сказал Бектенов.

В свою очередь Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено обеспечить центр необходимыми ресурсами в части искусственного интеллекта для оказания услуг в налоговом и таможенном администрировании.

Вчера в своем Послании глава государства поручил создать Центр регуляторного интеллекта.