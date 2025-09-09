#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
535.13
627.44
6.52
Общество

Новая структура появится в главном налоговом органе Казахстана

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, налог, налоги, накопление, накопления, банк, банки, график роста, экономика, экономический рост, финансы , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 11:49 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр страны Олжас Бектенов 9 сентября 2025 года на заседании правительства поручил создать новую структуру в Комитете государственных доходов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в рамках реализации поручения главы государства планируется внедрение механизма сервисного сопровождения налогоплательщика с применением искусственного интеллекта.

"Министерству финансов совместно с Министерством цифровизации – обеспечить создание отдельного центра обработки данных Комитета государственных доходов", – сказал Бектенов.

В свою очередь Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено обеспечить центр необходимыми ресурсами в части искусственного интеллекта для оказания услуг в налоговом и таможенном администрировании.

Вчера в своем Послании глава государства поручил создать Центр регуляторного интеллекта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки поручили МВД
Общество
12:10, Сегодня
Решить вопрос с самокатами в кратчайшие сроки поручили МВД
Предельные сроки для документации по созданию цифрового города Алатау установил премьер
Общество
12:04, Сегодня
Предельные сроки для документации по созданию цифрового города Алатау установил премьер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: