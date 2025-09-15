#АЭС в Казахстане
Общество

Бектенов о смертности на дорогах страны: Многих несчастных случаев можно было бы избежать

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 17:55 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 15 сентября 2025 года поручил повысить безопасность на дорогах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов назвал дорожную безопасность проблемой, напрямую влияющей на жизнь и здоровье наших граждан.

"Несмотря на принимаемые меры, у нас нет стабильного снижения аварийности и смертности на дорогах. Во многом такая ситуация связана с низкой дисциплиной водителей и пешеходов, несовершенством дорожной инфраструктуры. Причем многих несчастных случаев можно было бы избежать", – заявил он.

По его словам, пешеходы погибают в основном из-за отсутствия безопасных переходов, освещения и тротуаров. Он поручил акиматам оперативно решить вопросы такого характера.

"Поручаю Министерству транспорта совместно с акиматами усилить работу по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании автомобильных дорог. Здесь следует совместно с Министерством внутренних дел обеспечить контроль за строгим соблюдением стандартов при строительстве и ремонте. Надо провести ревизию всех таких проблемных участков дорог и принять меры", – отметил глава кабмина.

Акиматам регионов также поручено обеспечить работу с собственниками домашних животных касательно выпаса скота вблизи автодорог.

"Еще одна проблема загородных дорог – это плохая мобильная связь. Мы уже говорили об этом, но результата нет. К примеру, на автодорогах "Алматы – Бишкек", "Алматы – Талдыкорган", несмотря на интернет-покрытие, водители постоянно жалуются на "мертвые" зоны для связи. В случае дорожно-транспортного происшествия пострадавшие не имеют возможности вызвать службы помощи. Министерству цифровизации необходимо ускорить темпы покрытия дорог мобильной связью, а также увеличить количество камер фиксации нарушений в населенных пунктах", – поручил Олжас Бектенов.

Поддержал он и планы по пересмотру правил эксплуатацией электрических мопедов и самокатов.

15 сентября 2025 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал о планах по ужесточению правил эксплуатации электросамокатов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
