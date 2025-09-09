#АЭС в Казахстане
Общество

Новый аналитический центр будет заниматься вопросами миграции в Казахстане

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:35 Фото: МИД РК
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова 9 сентября 2025 года на заседании правительства рассказала о принимаемых мерах в сфере миграции, передает корреспондент Zakon.kz.

Она сообщила, что на базе Центра развития трудовых ресурсов создается Аналитический центр по вопросам миграционных потоков.

"В настоящее время функционирует портал миграционных процессов migration.enbek.kz. Он позволил автоматизировать бизнес-процессы, связанные с движением трудовых ресурсов как внутри страны, так и за ее пределами, включая привлечение иностранной рабочей силы, регистрацию и учет этнических репатриантов. Внедрена система наставничества, когда иностранный специалист передает профессиональный опыт казахстанским рабочим", – сказала Жакупова.

Министр отметила, что для прозрачности создания рабочих мест и прогнозирования востребованных профессий внедрен Инновационный навигатор проектов. По ее данным, до 2030 года на 1517 проектах стоимостью 77,3 трлн тенге планируется создать более 229 тыс. рабочих мест.

"Принимаемые меры позволят обеспечить централизованный учет, внедрить систему предварительной оценки для привлечения квалифицированных специалистов, повысить эффективность управления миграционными процессами", – заключила глава Минтруда.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 12:35
Цифровую систему миграции внедрят в Казахстане

Ранее мы писали, что прибывающим в Казахстан жителям Армении придется быстрее вставать на учет. Соответствующий документ ратифицировал Сенат.

Азамат Сыздыкбаев
