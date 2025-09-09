#АЭС в Казахстане
Общество

ИИ поможет оплачивать медуслуги в Казахстане

Акмарал Альназарова , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 13:26 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 9 сентября 2025 года на заседании правительства поделилась планами по цифровизации сферы оказания медицинской помощи, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, министерство разработает комплексный план совершенствования системы управления качеством медицинской помощи.

"Будет внедрен искусственный интеллект в Единую систему оплаты медицинской помощи, постлицензионный и постаккредитационный мониторинг медицинских организаций. На законодательном уровне будет проработан вопрос введения срока лицензий на медицинскую деятельность", - сказала Альназарова.

Как считает министр, такие мероприятия позволят обеспечить прозрачность и объективность экспертизы качества и объема медицинской помощи.

В частности, по ее данным, внедрение ИИ в единую платежную систему обойдется в 1,2 млрд тенге.

Летом Альназарова сообщила, насколько могут подорожать услуги врачей.

Ошибка в тексте: