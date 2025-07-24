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Общество

Насколько могут подорожать услуги врачей, рассказала Альназарова

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 13:22 Фото: pexels
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 24 июля 2025 года озвучила прогноз по стоимости цен на лекарства на фоне принятия нового Налогового кодекса РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава напомнила, что новым Налоговым кодексом предусмотрено полное освобождение от НДС медицинских услуг, оказываемых в пакете ГОБМП и ОСМС.

"Это первое, что мы смогли отработать. Второе – это поэтапное повышение: от 5 до 10%. То есть поэтапно в течение двух лет. Третье – это полное освобождение от НДС жизненно важных лекарственных препаратов, которые будут продавать в оптово-розничном сегменте, перечень которых будет определяться уполномоченным органом. Эту работу мы сейчас проводим и выводим этот перечень", – добавила Акмарал Альназарова.

По ее словам, министерством проведены соответствующие расчеты.

"Эффективная ставка налогообложения при данных условиях НДС составит порядка от 2 до 3%. Тот вопрос, который вы задаете, – насколько могут повыситься медицинские услуги – мы говорим, что в коридоре до 5%", – резюмировала Акмарал Альназарова.

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Минздрав анонсировал рост тарифов на медуслуги в рамках ОСМС

23 июля 2025 года сообщалось, что время приема в поликлиниках хотят увеличить в Казахстане. Это позволит более тщательно обследовать пациента, назначать более эффективное лечение и качественно осуществлять динамическое наблюдение.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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