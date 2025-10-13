#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Штрафы на 58,3 млн тенге выписали в Казахстане в рамках борьбы с "черным рынком" воды

Штрафы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 08:32 Фото: Zakon.kz
В рамках борьбы с "черным рынком" воды в ходе вегетационного периода 2025 года бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации наложили на нарушителей 310 штрафов на общую сумму 58,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе вегетационного периода на юге Казахстана Министерством водных ресурсов и ирригации были созданы четыре рабочие группы, которые обеспечили справедливое распределение воды на юге страны, проводя постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки. Об этом передает пресс-служба ведомства.

"При участии Генеральной прокуратуры, правоохранительных и других государственных органов Министерством водных ресурсов и ирригации ведется работа по созданию межведомственной рабочей группы по борьбе с "черным рынком" воды на республиканском уровне. В настоящее время совместно с Генпрокуратурой разрабатывается алгоритм действий по дальнейшей борьбе с незаконным водозабором", – рассказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

В поливной период прошлого года на нарушителей водного законодательства было наложено 188 штрафов на общую сумму 15,8 млн тенге.

Использовать воду из Сорбулака смогут алматинские аграрии в 2027 году, заявил на днях Олжас Бектенов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Казахстане усилят борьбу с "черным рынком" воды
08:54, 15 июля 2024
В Казахстане усилят борьбу с "черным рынком" воды
О "черном рынке" воды снова заговорили в Казахстане
09:28, 07 июня 2024
О "черном рынке" воды снова заговорили в Казахстане
О борьбе с черным рынком воды рассказал Нуржигитов
12:54, 30 января 2024
О борьбе с черным рынком воды рассказал Нуржигитов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: