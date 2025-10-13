Штрафы на 58,3 млн тенге выписали в Казахстане в рамках борьбы с "черным рынком" воды

В рамках борьбы с "черным рынком" воды в ходе вегетационного периода 2025 года бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации наложили на нарушителей 310 штрафов на общую сумму 58,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе вегетационного периода на юге Казахстана Министерством водных ресурсов и ирригации были созданы четыре рабочие группы, которые обеспечили справедливое распределение воды на юге страны, проводя постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки. Об этом передает пресс-служба ведомства.

"При участии Генеральной прокуратуры, правоохранительных и других государственных органов Министерством водных ресурсов и ирригации ведется работа по созданию межведомственной рабочей группы по борьбе с "черным рынком" воды на республиканском уровне. В настоящее время совместно с Генпрокуратурой разрабатывается алгоритм действий по дальнейшей борьбе с незаконным водозабором", – рассказал первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

В поливной период прошлого года на нарушителей водного законодательства было наложено 188 штрафов на общую сумму 15,8 млн тенге.

Использовать воду из Сорбулака смогут алматинские аграрии в 2027 году, заявил на днях Олжас Бектенов.