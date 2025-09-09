#АЭС в Казахстане
Общество

Астане и Алматы стоит готовиться к грозам: прогноз на 10-12 сентября

Казгидромет, прогноз для Алматы, Астаны и Шымкента, дожди, жара, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 15:09 Фото: pexels
О том, какой будет погода в трех крупнейших городах Казахстана с 10 по 12 сентября 2025 года, Zakon.kz рассказали в пресс-службе РГП "Казгидромет". В Астане по-прежнему будут идти дожди. Жителям Алматы нужно приготовить зонты в среду и четверг. В Шымкенте же осадков и вовсе не ожидается.

Астана

  • 10 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Утром и днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10-12°С, днем +14-16°С.
  • 11 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6-8°С, днем +13-15°С.
  • 12 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер ослабнет, порывы: 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8-10°С, днем +14-16°С.

Алматы

  • 10 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Временами ожидается сильный ветер. Порывы поднимутся до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-17°С, днем +27-29°С.
  • 11 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13-15°С, днем +23-25°С.
  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11-13°С, днем +25-27°С.

Шымкент

  • 10 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14-16°С, днем +30-32°С.
  • 11 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15-17°С, днем +28-30°С.
  • 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра составят 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15-17°С, днем +30-32°С.

Ранее метеорологи заявили, что с 9 по 11 сентября 2025 года погода на большей части территории Казахстана будет определяться западным циклоном и связанными с ним атмосферными фронтами.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
