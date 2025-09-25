#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
Общество

Дожди в Астане и Алматы, солнце в Шымкенте: прогноз на 26-28 сентября

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 13:52 Фото: pixabay
Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в Алматы и Астане 27 и 28 сентября 2025 года ожидаются дождливые дни. В Шымкенте же зонты еще не понадобятся, там по-прежнему тепло и без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +26+28°C.
  • 27 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +22+24°C.
  • 28 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра – 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +13+15°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +23+25°C.
  • 27-28 сентября: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +26+28°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.
  • 27-28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 13:52
Тайны облаков и вековая хроника: как рождается прогноз погоды на старейшей метеостанции Астаны

Немного ранее метеорологами был озвучен прогноз по всей стране с 25 по 27 сентября. Если верить обещаниям специалистов, то Казахстан находится между летним зноем и осенним холодом. По стране ожидается от +30°C до -2°C.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы вновь придут дожди с грозами, но ожидается потепление до +28°C
14:07, 24 сентября 2025
В Алматы вновь придут дожди с грозами, но ожидается потепление до +28°C
Когда в Алматы прекратятся дожди и вернется тепло до +25°C
13:56, 23 сентября 2025
Когда в Алматы прекратятся дожди и вернется тепло до +25°C
На Алматы обрушатся ливни и сильный ветер
09:24, 23 сентября 2025
На Алматы обрушатся ливни и сильный ветер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: