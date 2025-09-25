Дожди в Астане и Алматы, солнце в Шымкенте: прогноз на 26-28 сентября

Согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в Алматы и Астане 27 и 28 сентября 2025 года ожидаются дождливые дни. В Шымкенте же зонты еще не понадобятся, там по-прежнему тепло и без осадков, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +26+28°C.

27 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер – 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +22+24°C.

28 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра – 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +13+15°C. Прогноз погоды по Алматы 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +23+25°C.

27-28 сентября: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°C, днем +26+28°C. Прогноз погоды по Шымкенту 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.

27-28 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C. Материал по теме Тайны облаков и вековая хроника: как рождается прогноз погоды на старейшей метеостанции Астаны Немного ранее метеорологами был озвучен прогноз по всей стране с 25 по 27 сентября. Если верить обещаниям специалистов, то Казахстан находится между летним зноем и осенним холодом. По стране ожидается от +30°C до -2°C.

