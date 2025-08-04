Зонт или очки: актуальный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о предстоящей погоде в трех крупнейших городах страны. Так, в Астане с 5 по 7 августа 2025 года будут идти дожди. В Алматы же осадки прогнозируют лишь во вторник. Жителям Шымкента доставать зонты и вовсе нет необходимости, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

5 августа: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Днем порывы ветра поднимутся до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7°С, днем 22-24°С.

6 августа: переменная облачность, дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 23-25°С.

7 августа: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, град. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12°С, днем 21-23°С.

Прогноз погоды по Алматы

5 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Временами порывы ветра – 18-23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 28-30°С.

6 августа: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 28-30°С.

7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20°С, днем 30-32°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

5 августа: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 35-37°С.

6 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 33-35°С.

7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22°С, днем 35-37°С.

Ранее метеорологи рассказали, что в Казахстане в августе 2025 года ожидается неустойчивая погода – дожди с грозами, местами сильные, а также температурные качели – от резкого похолодания +4°С до 42-градусной жары.

А о том, какой будет погода с 5 по 7 августа по стране, можно прочитать по этой ссылке.