Одну из улиц на левом берегу Астаны перекроют до конца августа

Участок улицы Чингиза Айтматова в Астане будет частично перекрыт до конца августа в связи с ремонтом дорожного покрытия, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 июля сообщила пресс-служба акимата столицы.



Согласно информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, работы ведутся на отрезке улицы от Сыганак до проспекта Улы Дала. Ранее перекрытая сторона дороги уже открыта для движения, однако вторая часть участка временно закрыта.

"До конца августа текущего года на данном участке будет действовать частичное ограничение движения. Транспортные потоки будут организованы поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон проезжей части", – говорится в сообщении.

В акимате призвали водителей и пешеходов учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать временные схемы движения. На месте установлены предупреждающие дорожные знаки и указатели.

Ранее стало известно, что в Астане с июля газ подорожал на 11 тенге.

