Полиция обратилась к желающим снять квартиру в Алматы

В Алматы молодого человека подозревают в обмане людей, желающих снять квартиру, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 10 сентября.

"Полицейскими Алатауского района Алматы задержан молодой человек, занимавшийся интернет-мошенничеством. Он размещал фиктивные объявления о сдаче квартир в аренду, получал предоплату и после этого отключал телефон и скрывался", – сообщили в ДП.

В настоящее время доказана его причастность к ряду эпизодов. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Интернет сегодня стал не только удобным инструментом для граждан, но и площадкой для мошенников. Призываю жителей города быть предельно внимательными при любых онлайн-сделках. Не переводите деньги незнакомым лицам, проверяйте достоверность объявлений и всегда сохраняйте осторожность. Только так мы вместе сможем защитить себя и своих близких", – обратился начальник Управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.

Полиция напоминает: в случае, если вы стали жертвой интернет-мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру "102".

Алматы, между тем, по итогам августа 2025 года оказался лидером по дороговизне аренды недвижимости.