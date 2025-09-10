#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
536.76
630.85
6.45
Общество

Полиция обратилась к желающим снять квартиру в Алматы

мужчина дает ключи, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 12:49 Фото: pixabay
В Алматы молодого человека подозревают в обмане людей, желающих снять квартиру, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 10 сентября.

"Полицейскими Алатауского района Алматы задержан молодой человек, занимавшийся интернет-мошенничеством. Он размещал фиктивные объявления о сдаче квартир в аренду, получал предоплату и после этого отключал телефон и скрывался", – сообщили в ДП.

В настоящее время доказана его причастность к ряду эпизодов. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"Интернет сегодня стал не только удобным инструментом для граждан, но и площадкой для мошенников. Призываю жителей города быть предельно внимательными при любых онлайн-сделках. Не переводите деньги незнакомым лицам, проверяйте достоверность объявлений и всегда сохраняйте осторожность. Только так мы вместе сможем защитить себя и своих близких", – обратился начальник Управления полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.

Полиция напоминает: в случае, если вы стали жертвой интернет-мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру "102".

Алматы, между тем, по итогам августа 2025 года оказался лидером по дороговизне аренды недвижимости. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Кто может рассчитывать на максимальную соцпомощь в Казахстане
Общество
13:46, Сегодня
Кто может рассчитывать на максимальную соцпомощь в Казахстане
"Детей с аутизмом нужно убивать" – жесткие слова прокомментировала глава Минтруда
Общество
13:25, Сегодня
"Детей с аутизмом нужно убивать" – жесткие слова прокомментировала глава Минтруда
Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
Общество
13:12, Сегодня
Получали пенсию сразу в трех странах: что им грозит в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: