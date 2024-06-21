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Когда казахстанцы получат шанс легально работать в Южной Корее, рассказали в Минтруда

Казахстан, Минтруда, Светлана Жакупова , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 12:46 Фото: pixabay
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах Парламента 21 июня 2024 года рассказала, когда казахстанцы получат шанс легально работать в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

Жакупова отметила, что заключен меморандум в части упрощения сотрудничества при формировании политики в области занятости и безопасности труда и охраны здоровья.

"По центру признания они открываются в Алматы, Туркестанской области. В Восточно-Казахстанской области и Павлодаре у нас на подходе. Полностью казахстанская сторона готова к тому, чтобы обучать и предоставлять нашим казахстанцам возможность уже профессионально и легально претендовать на работу в Южной Корее", – сказала она.

По ее словам, с казахстанской стороны документ согласован со всеми госорганами, и он через каналы МИД направлен в Южную Корею.

"Их Министерство труда тоже согласовало и сейчас данный меморандум находится на рассмотрении Министерства юстиции Южной Кореи. Как только он будет согласован, и мы уже в принципе готовы... Мы вообще рассчитывали, что когда президент Южной Кореи приедет, мы уже подпишем, что та сторона успеет согласовать, внутригосударственное согласование проведет у себя, но, к сожалению, они не успели, и мы подписали меморандум о намерениях, чтобы уже была ответственность с южнокорейской стороны для того, чтобы ускорить процесс подписания данного меморандума. К сожалению, по срокам я не могу сказать, это другое государство, и насколько мне известно, один госорган остался на согласовании", – добавила министр.

Прокомментировала она и вопрос о том, на какие позиции могут рассчитывать казахстанцы.

"От этого меморандума будет зависеть, потому что южнокорейская сторона будет выставлять квоту именно на профессии, по которым она будет нуждаться в трудовых мигрантах. Наши центры признания будут готовить именно по этим профессиям и там же мы развернули языковые курсы, чтобы, скажем, на бытовом уровне наши казахстанцы могли изъясниться и понимать", – резюмировала Светлана Жакупова.

Отмечается, что на сегодня в Южной Корее нелегально находятся порядка 13 тыс. казахстанцев.

12 июня сообщалось, что Казахстан и Южная Корея намерены расширить масштабы сотрудничества.

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