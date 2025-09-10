#АЭС в Казахстане
Общество

Изменить механизм призыва военнообязанных требует депутат

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 16:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Ардак Назаров 10 сентября на пленарном заседании Мажилиса заявил о необходимости изменения процесса призыва военнообязанных, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в последние годы во время призывной кампании наблюдаются определенные трудности, что вызывает обеспокоенность у родителей. Как считает депутат, подобные обстоятельства могут снизить интерес молодых людей к исполнению своего гражданского долга.

"Опираясь на передовой мировой опыт, можно увидеть, что во многих странах приняты современные решения в этой сфере. Например, в Южной Корее граждане, отслужившие в армии, получают преимущества на рынке труда. В Финляндии и Норвегии военная служба не ограничивается только боевой подготовкой, но и направлена на обучение молодежи современным навыкам в таких сферах, как IT, медицина, инженерия", – сказал Назаров, озвучивая депзапрос.

Еще один пример – Турция, чьи Вооруженные силы занимают второе место в НАТО и входят в первую семерку в мире.

"Этого уровня удалось достичь не только благодаря современному вооружению, но и доверию народа к армии, а также патриотическому духу молодежи. Для турецкой молодежи воинский долг – это не просто обязанность, закрепленная законом, но и гражданский долг по защите Родины. Важным фактором является то, что после службы граждане получают определенные преимущества при трудоустройстве на государственную службу, в сфере образования и в рамках социальных программ поддержки", – отметил мажилисмен.

Депутат призвал усовершенствовать систему срочной военной службы в нашей стране, а именно: принимать во внимание уровень образования и профессиональные навыки призывников и не ограничиваться только военной подготовкой, но и обучать их современным направлениям (кибербезопасность, связь, логистика, медицина).

"Важно также внедрить механизмы социальной поддержки после службы – помощь в трудоустройстве, расширение возможности участия в льготных жилищных программах. Сегодня во всем мире особое внимание уделяется процессам цифровизации. Казахстан также системно реализует цифровые преобразования. Однако в сфере военной службы и призыва их преимущества пока реализуются не в полной мере. Поэтому для обеспечения прозрачности призывного процесса необходимо внедрить систему электронных очередей и повысить доверие общества", – добавил он.

В начале сентября заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Фархат Айдарбаев прокомментировал задержание призывников на улицах Казахстана.

Азамат Сыздыкбаев
