Полиция на концерте Джей Ло и матче "Кайрата": депутат требует исправить ситуацию

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков 10 сентября 2025 года на пленарном заседании Мажилиса заявил о необходимости пересмотреть список мероприятий, на которые необходимо привлекать полицию, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен считает, что привлекать полицейских к обеспечению порядка на концертах звезд и футбольных матчах недопустимо.

"Каждый сотрудник органов внутренних дел – это опора спокойствия и безопасности внутри страны. Их главная обязанность – предотвращать преступность, поддерживать общественный порядок и обеспечивать гражданам безопасные условия жизни. Однако в последнее время участие тысяч полицейских в крупных коммерческих концертах и шоу-бизнес-мероприятиях вызывает множество вопросов в обществе", – сказал Куспеков, озвучивая депзапрос.

В качестве примера он привел концерты Дженнифер Лопес в Астане и Алматы.

"По официальным данным, на концерт в Астане было задействовано около 1300 сотрудников полиции, а на мероприятие в Алматы – 2240 полицейских, 600 военнослужащих, а также частная охрана и волонтеры, всего почти 3 тыс. человек. Аналогичная ситуация ожидается и 30 сентября 2025 года, когда в Алматы состоится исторический футбольный матч: клуб "Кайрат" примет всемирно известный клуб "Реал Мадрид". В связи с этим пресс-служба Департамента полиции Алматы заранее сообщила о привлечении более 2,5 тыс. сотрудников полиции и 300 бойцов Национальной гвардии", – отметил депутат.

По его словам, коммерческие организации должны сами справляться с этим вопросом, привлекая частные охранные агентства, поскольку заинтересованы в получении прибыли с мероприятий.

Поэтому Куспеков потребовал проработать вопрос поэтапного возложения обязанности обеспечения общественной безопасности на коммерческих массовых мероприятиях на частные охранные организации, а также предусмотреть привлечение сотрудников органов внутренних дел исключительно к мероприятиям государственного и общественно-политического значения.

Ранее сообщалось, что звезда мирового уровня Дженнифер Лопес посетила с концертами Астану и Алматы в августе 2025 года.