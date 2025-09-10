Видео со школьницами в хиджабах вызвало реакцию в Минпросвещения
На публикацию поспешили отреагировать 10 сентября 2025 года в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что происходящее не имеет отношения к нашей стране.
"Ситуация, показанная в опубликованном в социальных сетях видео, не имеет отношения к школам Казахстана и системе образования Казахстана".Пресс-служба Министерства просвещения РК
В министерстве посчитали также важным напомнить о действующих требованиях к школьной форме.
Действующим законодательством Республики Казахстан закреплены все необходимые правовые основы обязательной школьной формы.
"В Казахстане четко определена форма одежды для девочек и мальчиков. Обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения. Фасон одежды должен быть классическим, цветовая гамма – выдержана в спокойных, неярких тонах с допущением сочетания не более трех цветов. Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается".Пресс-служба Министерства просвещения РК
Цель установленных требований, как уточняют в пресс-службе, обеспечение единства подходов организаций среднего образования в применении школьной формы, укрепление светского характера обучения.
"Родители несут обязанность по соблюдению устава школы и установленных требований. Неисполнение этих обязанностей влечет предусмотренную законом ответственность, в том числе по Кодексу об административных правонарушениях".Пресс-служба Министерства просвещения РК
За две недели до начала учебного 2025 года казахстанские родители запускали петицию с требованием отменить обязательную школьную форму. Вместо строгих правил они предлагали ввести более гибкий дресс-код.