Видео со школьницами в хиджабах вызвало реакцию в Минпросвещения

В Казнете активно распространяют видео, где девочек в хиджабах, стоящих у доски, ругает учитель. В кадре педагог отмечает, что многократно просила приходить детей в школьной форме. Мнения пользователей Сети, как обычно, разделились, сообщает Zakon.kz.

На публикацию поспешили отреагировать 10 сентября 2025 года в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что происходящее не имеет отношения к нашей стране.

"Ситуация, показанная в опубликованном в социальных сетях видео, не имеет отношения к школам Казахстана и системе образования Казахстана". Пресс-служба Министерства просвещения РК

В министерстве посчитали также важным напомнить о действующих требованиях к школьной форме.

Действующим законодательством Республики Казахстан закреплены все необходимые правовые основы обязательной школьной формы.

"В Казахстане четко определена форма одежды для девочек и мальчиков. Обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения. Фасон одежды должен быть классическим, цветовая гамма – выдержана в спокойных, неярких тонах с допущением сочетания не более трех цветов. Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Цель установленных требований, как уточняют в пресс-службе, обеспечение единства подходов организаций среднего образования в применении школьной формы, укрепление светского характера обучения.

"Родители несут обязанность по соблюдению устава школы и установленных требований. Неисполнение этих обязанностей влечет предусмотренную законом ответственность, в том числе по Кодексу об административных правонарушениях". Пресс-служба Министерства просвещения РК

За две недели до начала учебного 2025 года казахстанские родители запускали петицию с требованием отменить обязательную школьную форму. Вместо строгих правил они предлагали ввести более гибкий дресс-код.

