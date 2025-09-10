#АЭС в Казахстане
Общество

Видео со школьницами в хиджабах вызвало реакцию в Минпросвещения

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 17:35 Фото: Zakon.kz
В Казнете активно распространяют видео, где девочек в хиджабах, стоящих у доски, ругает учитель. В кадре педагог отмечает, что многократно просила приходить детей в школьной форме. Мнения пользователей Сети, как обычно, разделились, сообщает Zakon.kz.

На публикацию поспешили отреагировать 10 сентября 2025 года в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана. В ведомстве подчеркнули, что происходящее не имеет отношения к нашей стране.

"Ситуация, показанная в опубликованном в социальных сетях видео, не имеет отношения к школам Казахстана и системе образования Казахстана".Пресс-служба Министерства просвещения РК

В министерстве посчитали также важным напомнить о действующих требованиях к школьной форме.

Действующим законодательством Республики Казахстан закреплены все необходимые правовые основы обязательной школьной формы.

"В Казахстане четко определена форма одежды для девочек и мальчиков. Обязательная школьная форма организаций среднего образования соответствует светскому характеру обучения. Фасон одежды должен быть классическим, цветовая гамма – выдержана в спокойных, неярких тонах с допущением сочетания не более трех цветов. Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается".Пресс-служба Министерства просвещения РК

Цель установленных требований, как уточняют в пресс-службе, обеспечение единства подходов организаций среднего образования в применении школьной формы, укрепление светского характера обучения.

"Родители несут обязанность по соблюдению устава школы и установленных требований. Неисполнение этих обязанностей влечет предусмотренную законом ответственность, в том числе по Кодексу об административных правонарушениях".Пресс-служба Министерства просвещения РК

За две недели до начала учебного 2025 года казахстанские родители запускали петицию с требованием отменить обязательную школьную форму. Вместо строгих правил они предлагали ввести более гибкий дресс-код.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
