Здесь формируется будущее: как выглядит комфортная школа в столичном жилом массиве Уркер

Уркер – это один из крупных жилых массивов в Астане. Здесь проживает порядка 35 тыс. человек. До недавнего времени дети вынуждены были учиться в три смены в единственной школе. Ситуация кардинально изменилась с вводом комфортной школы №33. Как она выглядит, в материале Zakon.kz.

Школа №33 построена в рамках инициированной президентом Касым-Жомартом Токаевым программы "Комфортная школа". Она стала ключевым шагом на пути к реформе системы образования и созданию современной, безопасной и доступной школьной инфраструктуры по всей стране.

Главная цель программы – ликвидация трехсменного обучения, уменьшение перегрузки классов, а также обеспечение равного доступа к качественному образованию независимо от региона проживания.

Фото: пресс-служба управления образования г. Астана

До этого в жилом массиве функционировала только одна школа. Она была переполненной и работала в три смены. Но даже в таком формате не вмещала в себя всех желающих и многие дети, живущие по факту в Уркере, вынуждены были за знаниями ездить в город.

Фото: пресс-служба управления образования г. Астана

"До открытия этой школы в Уркере была только одна трехсменная школа-гимназия, и с открытием этой школы эту проблему трехсменной школы удалось решить. В данный момент там учатся около 3 тыс. детей. Большая часть детей перешла оттуда, но есть еще дети, которые раньше учились в городе, так как у них не было места. Но теперь они вернулись к нам – в летнее время устроились", – сказала директор школы Дана Оразалина.

К слову, Дана Оразалина – выпускница программы "Білім көшбасшылары" (Лидеры образования). Она – представитель нового поколения управленцев в сфере образования, которые не просто администрируют, а создают образовательную среду будущего. Благодаря участию в этой программе Дана Оразалина получила современные управленческие навыки, глубокое понимание образовательных трендов и практик инклюзивного и ученико-ориентированного подхода.

Фото: пресс-служба управления образования г. Астана

Сама Дана Оразалина говорит, что в первую очередь после открытия школы запустили STEM-академию и кружок робототехники. Такой запрос поступил от детей и их родителей.

Фото: пресс-служба управления образования г. Астана

Позже открылись и другие кружки. Сейчас их более 10 по двум направлениям: творческие и спортивные.

"Школа рассчитана на 2000 мест, в данный момент обучаются 1600 детей. Они учатся в одну смену, и поэтому у наших детей есть возможность заниматься секциями. В данный момент это два направления: творческое и спортивное. В первом – домбровый ансамбль, гончарное дело, прикладное искусство и телестудия. В спортивном направлении – футбол, волейбол, баскетбол, казакша курес и шахматы", – пояснила директор школы №33.

Фото: пресс-служба управления образования г. Астана

Видно, что в этой школе уделяется огромное внимание не только интеллектуальному развитию детей, но и их физическому воспитанию.

Для этого созданы все необходимые условия:

функционируют два просторных спортивных зала;

оборудованы четыре раздевалки с душевыми;

есть зона для игры в футбол;

предусмотрена площадка для настольного тенниса.

Такой подход позволяет детям развивать силу, выносливость и командный дух, формирует у них здоровые привычки и любовь к активному образу жизни.

Кроме того, как и в любой комфортной школе, здесь есть читальный зал, телестудия, специальные кабинеты, которые позволяют использовать программы, основанные на базе искусственного интеллекта.

Фото: пресс-служба управления образования г. Астана

Одна из учителей, пока мы переходили в другой блок, рассказала, что удивило ее здесь больше всего.

"Наши дети после школы не торопятся домой – они занимаются здесь в дополнительных кружках, общаются, делятся знаниями и идеями друг с другом, дружат. Был один примечательный момент – на родительские собрания все родители пришли, 100%. В моей практике такого раньше не было. Не всегда возможно собрать всех родителей, а тут пришли все! Много людей было и на открытии школы. Они очень ждали открытия этой школы и так этому радовались. Я сегодня в 11 классе уроки вела и двое детей с Бинома пришли. Раньше они ездили отсюда туда, а теперь говорят: "Зачем нам ездить? Мы здесь получим такое же качественное образование". Они говорят: "Это круто, рядом с домом", – поделилась она.

Один из таких "говорящих" моментов – запись интервью в медиа-студии. Герои ведущих – ученики этой же школы, добившиеся успехов в той или иной сфере. Ведь школа славится своими юными чемпионами и победителями предметных олимпиад. Весь материал размещается на странице школы в социальных сетях.

Фото: пресс-служба управления образования г. Астана

Как и во всех школах современного типа, здесь особое внимание уделяется безопасности учеников и преподавателей. Во-первых, здесь есть три отдельных блока для младшего, среднего и старшего звена.

Следует отметить, что в школе на сегодня насчитывается 23 начальных класса, и их число растет: если в прошлом году их всего было 10 – с 1 по 4 классы, то в этом году только первых классов – 10.

Фото: пресс-служба управления образования г. Астана

"Это два отдельных входа. Согласно статистике, большинство конфликтов между детьми происходит именно на стадии входа в школу, и поэтому дети начальной школы и дети среднего и старше звена имеют возможность входить с разных входов. Также обеспечена безопасность посредством интеграции программы Face ID и, соответственно, чужие люди зайти в школу не могут", – говорит Дана Оразалина.

Еще одна особенность – отдельное отделение, посвященное инклюзии.

Фото: пресс-служба управления образования г. Астана

"На сегодня число детей с особыми потребностями растет, и у нас есть полная возможность интегрировать этих детей в учебный процесс. По инклюзии у нас в данный момент 12 детей – у каждого ребенка есть педагог-ассистент и двое детей учатся на дому. У нас также есть логопеды, психологи, дефектологи – они в любой момент могут прийти им на помощь", – резюмировала директор школы.

Отмечается, что на комплектацию одного инклюзивного класса потрачено более 1 млн тенге.

Напомним, что в 2024 году в Астане открылось 16 "комфортных школ". А в новом учебном году свои двери для учеников открыли еще семь новых школ. В настоящее время в столице успешно функционируют 23 "комфортные школы".

27 августа аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о том, как развивается жилой массив Уркер.

