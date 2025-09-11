#АЭС в Казахстане
Общество

Отопительный сезон начался в одном из городов Казахстана

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 10:03 Фото: freepik
Акимат Павлодара принял решение начать отопительный сезон. Об этом накануне, 10 сентября 2025 года, стало известно из совместного заявления городских властей и АО "Павлодарэнерго", сообщает Zakon.kz.

Его разместили в Instagram.

"В соответствии с постановлением городского акимата, отопительный сезон в Павлодаре стартовал 10 сентября... К теплоснабжению начали подключать социальные учреждения: больницы, школы, детские сады и другие".Акимат Павлодара и АО "Павлодарэнерго"

Отмечается, что подключение многоквартирных жилых домов будет осуществляться позднее.

"По правилам, для начала отопления жилого фонда необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась на уровне +10°C или ниже в течение трех дней подряд".Акимат Павлодара и АО "Павлодарэнерго"

Реакция жителей Павлодара выдалась неоднозначной:

  • "Я с открытыми окнами сплю и то жарко".
  • "Классно, по мне лучше тепло, чем холодно".
  • "Как классно, в саду холодно и дома уже дубак".
  • "Пока дадут, пока раскачаются, как раз погода будет холодная".
  • "Рахмет, а то все равно ночами холодно, еще и на первом этаже живем".
  • "Пусть лучше будет жарко, чем потом остывший дом пока обогреется. Не у всех жарко дома".
  • "Весна, холодно – пора отключать отопление. Осень, тепло, люди в футболках ходят – пора подключать".
  • "Кому не нравится, что подключают отопление, спите с открытыми окнами. Дома холодно, маленькие дети уже начали болеть".
  • "Очень хорошо! Пока дома не остыли сразу подключить и не мучаться людям. Все равно на полную не дадут, так что жарко точно не будет".
  • "Ужас. Сколько можно рано давать уже. Помню года 2 назад вообще дали когда на улице +25°C было. Вы издеваетесь, акимат, над людьми?"

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
