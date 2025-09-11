Отопительный сезон начался в одном из городов Казахстана
Акимат Павлодара принял решение начать отопительный сезон. Об этом накануне, 10 сентября 2025 года, стало известно из совместного заявления городских властей и АО "Павлодарэнерго", сообщает Zakon.kz.
"В соответствии с постановлением городского акимата, отопительный сезон в Павлодаре стартовал 10 сентября... К теплоснабжению начали подключать социальные учреждения: больницы, школы, детские сады и другие".Акимат Павлодара и АО "Павлодарэнерго"
Отмечается, что подключение многоквартирных жилых домов будет осуществляться позднее.
"По правилам, для начала отопления жилого фонда необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась на уровне +10°C или ниже в течение трех дней подряд".Акимат Павлодара и АО "Павлодарэнерго"
Реакция жителей Павлодара выдалась неоднозначной:
- "Я с открытыми окнами сплю и то жарко".
- "Классно, по мне лучше тепло, чем холодно".
- "Как классно, в саду холодно и дома уже дубак".
- "Пока дадут, пока раскачаются, как раз погода будет холодная".
- "Рахмет, а то все равно ночами холодно, еще и на первом этаже живем".
- "Пусть лучше будет жарко, чем потом остывший дом пока обогреется. Не у всех жарко дома".
- "Весна, холодно – пора отключать отопление. Осень, тепло, люди в футболках ходят – пора подключать".
- "Кому не нравится, что подключают отопление, спите с открытыми окнами. Дома холодно, маленькие дети уже начали болеть".
- "Очень хорошо! Пока дома не остыли сразу подключить и не мучаться людям. Все равно на полную не дадут, так что жарко точно не будет".
- "Ужас. Сколько можно рано давать уже. Помню года 2 назад вообще дали когда на улице +25°C было. Вы издеваетесь, акимат, над людьми?"
26 августа 2025 года премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства высказался о рисках несвоевременной подготовки некоторых регионов к отопительному сезону и дал жесткую оценку работе некоторых акимов.
