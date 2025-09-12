Экология начинается с тебя: в Астане открылся уникальный эко-хаб

В Астане открылся первый эко-хаб. Это место, где жители города смогут масштабировать свои идеи экологичного образа жизни, наглядно увидеть примеры переработки вторичного сырья и в целом научиться сохранять и оберегать планету от загрязнения, передает корреспондент Zakon.kz.

Находится эко-хаб в густонаселенном районе правого берега, но добраться сюда можно легко и жителям левого берега Астаны.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Организаторы говорят, что это пространство для всех, кто хочет внести свой вклад в экологию и сделать заботу о природе интересной и доступной.



"Это, в первую очередь, эко-осознанность. Сюда можно принести пластиковые бутылки, крышки и изготовить из них какие-то изделия. Мы также будем проводить мастер-классы и эко-просвещение для детей и подростков, а также для взрослых, и говорить о важности сортировки бытовых отходов и бережного отношения к природе", – сказала руководитель проекта эко-хаб в Астане Айгерим Жарылгапова.

Здесь можно:

• сдавать на переработку пластик, алюминий и макулатуру;

• участвовать в мастер-классах и создавать изделия из переработанного пластика;

• опробовать велошредер и самостоятельно измельчить пластиковые крышки. Из этого материала в последующем и создаются брелки, подставки для телефонов и многое другое.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Тем, кто не готов крутить педали, остается не менее полезная альтернатива – сдать вторсырье. На площадке установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Каждый из них четко подписан: пластик, бумага, стекло, металл. Система настолько простая и наглядная, что с ней справится даже ребенок. Это отличный способ внести свой вклад в экологию без особых усилий – достаточно просто не выбрасывать все в один пакет.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Дети здесь могут также совместить полезное с приятным – поиграть и провести время с пользой. На площадке работает развлекательная зона, где установлен популярный в мире аттракцион cornhole, известный у нас как "кукурузная яма". Эта игра чем-то напоминает советскую "плитки", но с современным уклоном – ее часто называют улучшенной версией воздушного гольфа. Суть проста: нужно метко закидывать мешочки с наполнителем в специальное отверстие на наклонной платформе. Можно играть один на один или командами по два человека.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Кстати, игровые платформы для этой игры сделаны из переработанных пластиковых крышек. Это не только экологичное, но и очень наглядное решение: дети сразу видят, как обычные отходы могут получить вторую жизнь. Интересный факт – чтобы создать красивую, однотонную поверхность, нужно просто отобрать крышки одного цвета. Например, красные, как в этом случае, синие или зеленые. В итоге получается прочная и стильная плита, которая отлично подходит для уличных игр. Это простой, но вдохновляющий пример того, как переработка работает в реальности, когда из мусора рождается что-то полезное и красивое.



Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Но что лично удивило и порадовало меня – шахматы, изготовленные из вторсырья. На их создание ушло 2100 крышечек.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Еще одна возможность экологизации – сдать вторичное сырье в специальные автоматы. Сюда можно сдать пластиковую или алюминиевую тару. И тогда вам на карту поступят 2 тенге. Эти средства можно копить либо перенаправить на благотворительность.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Такие простые механизмы, считает основатель EСОNetwork Евгений Мухамеджанов, побуждают людей совершать правильные экологические действия.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Мы опросили 30 тыс. человек в 10 городах Казахстана и поинтересовались у них: "Знаете ли вы хотя бы один завод, который занимается переработкой отходов?". 99% сказали, что никогда о таких не слышали. Но заводов на самом деле много, просто люди о них не знают. И наша компания уже 9 лет развивает эко-культуру в Казахстане. Мы верим, что маленькие шаги каждого приведут к большим изменениям для природы", – отметил он.

В целом, по его словам, в Алматы таких хабов 4, а нужно 15, тогда как в Астане – еще 6. Это позволит вовлечь большее число горожан в процесс раздельного сбора отходов и будет способствовать формированию экологической культуры среди населения.

"Наша философия – поменять культуру человека, чтобы мы осознали, во-первых, как много создаем мусора, и далее, чтобы люди осознали свою ответственность, и через нас, через наши знания думали, как уменьшить отходы или даже исключить их. Это вполне возможно", – заверил эксперт.

В Алматы первый эко-хаб открылся 29 мая 2024 года – здесь на постоянной основе проходят познавательные и обучающие мероприятия.

