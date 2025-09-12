Хорошей новостью поделились с пострадавшими от мошенников казахстанцами

На конференции в Астане 12 сентября 2025 года директор департамента Национального Антифрод Центра Айнур Измайлова объяснила, как теперь будут возвращать деньги, похищенные мошенниками., передает корреспондент Zakon.kz.

Айнур Измайлова напомнила, что Центр был создан в июле 2024 года.

"Благодаря ему был предотвращен перевод 3 млрд тенге по разным мошенническим схемам – нами были заблокированы средства на стороне получателя", – отметила она.

При этом, по ее словам, законодательно пересмотрен порядок возврата денег обманутым мошенниками гражданам.

"У нас были изменения в части возврата средств. Предполагалось, что возврат будет через решение суда, но на практике стало понятно, что это будет занимать очень много времени. И вот были внесены изменения и уже 30 августа они вступили в силу. Мы сейчас в процессе организации работы по возврату средств пострадавшим и надеемся, что в ближайшее время все лица, по которым деньги были приостановлены на уровне получателя, вернут свои деньги обратно без суда", – подчеркнула Айнур Измайлова.

Она уточнила, что вся процедура будет запускаться с санкции прокурора.

"Следователь готовит постановление, указывает причины и с санкции прокурора, это у них занимает один-два дня и банк исполняет эту операцию в течение одного операционного дня, то есть намного процесс будет упрощен и люди будут быстрее свои деньги возвращать", – резюмировала директор.

