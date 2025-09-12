#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
538.89
629.53
6.34
Общество

Хорошей новостью поделились с пострадавшими от мошенников казахстанцами

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 16:20 Фото: Zakon.kz
На конференции в Астане 12 сентября 2025 года директор департамента Национального Антифрод Центра Айнур Измайлова объяснила, как теперь будут возвращать деньги, похищенные мошенниками., передает корреспондент Zakon.kz.

Айнур Измайлова напомнила, что Центр был создан в июле 2024 года.

"Благодаря ему был предотвращен перевод 3 млрд тенге по разным мошенническим схемам – нами были заблокированы средства на стороне получателя", – отметила она.

При этом, по ее словам, законодательно пересмотрен порядок возврата денег обманутым мошенниками гражданам.

"У нас были изменения в части возврата средств. Предполагалось, что возврат будет через решение суда, но на практике стало понятно, что это будет занимать очень много времени. И вот были внесены изменения и уже 30 августа они вступили в силу. Мы сейчас в процессе организации работы по возврату средств пострадавшим и надеемся, что в ближайшее время все лица, по которым деньги были приостановлены на уровне получателя, вернут свои деньги обратно без суда", – подчеркнула Айнур Измайлова.

Она уточнила, что вся процедура будет запускаться с санкции прокурора.

"Следователь готовит постановление, указывает причины и с санкции прокурора, это у них занимает один-два дня и банк исполняет эту операцию в течение одного операционного дня, то есть намного процесс будет упрощен и люди будут быстрее свои деньги возвращать", – резюмировала директор.

Ранее депутат Мажилиса Екатерина Смышляева рассказала, какие ответы готовит Парламент на запрос казахстанцев лучше защищать их оцифрованные персональные данные.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Редакционная коллегия утвердила второй том "Истории Казахстана" для дальнейшей подготовки к изданию
Общество
16:53, Сегодня
Редакционная коллегия утвердила второй том "Истории Казахстана" для дальнейшей подготовки к изданию
До +30°С и грозы: прогноз погоды для Астаны, Алматы и Шымкента на 13-15 сентября
Общество
16:24, Сегодня
До +30°С и грозы: прогноз погоды для Астаны, Алматы и Шымкента на 13-15 сентября
Аким Алматы: субботники и участие жителей должны стать регулярной практикой
Общество
16:08, Сегодня
Аким Алматы: субботники и участие жителей должны стать регулярной практикой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: