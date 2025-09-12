До +30°С и грозы: прогноз погоды для Астаны, Алматы и Шымкента на 13-15 сентября

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на выходные в трех крупнейших городах страны. Так, в Астане дождь пройдет только один день. Жителям Алматы и Шымкента стоит ожидать грозы, сообщает Zakon.kz.

Астана 13 сентября: переменная облачность, ночью и утром дождь. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +12+14°С.

14 сентября: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

15 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С. Алматы 13 сентября: переменная облачность, без осадков. В конце дня порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

14 сентября: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

15 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +23+25°С. Шымкент 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +28+30°С.

14 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +28+30°С.

15 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С. Ранее стало известно, что в Казахстане с 13 по 15 сентября 2025 года ожидаются резкое похолодание до 0°С, ливни и град.

