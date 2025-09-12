В антикоррупционное законодательство Казахстана хотят внести три новые статьи
Старший менеджер Службы комплаенс АО "Самрук-Қазына" Мирас Каргабай на форуме в Астане 12 сентября 2025 года рассказал, что может измениться в антикоррупционном законодательстве Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Мирас Каргабай акцентировал внимание на планах расширить понятие "конфликт интересов" в законе "О противодействии коррупции".
"В Парламенте есть два законопроекта по антикоррупционной тематике, которые коснутся субъектов квазигоссектора. Это по вопросу конфликта интересов. В этот раз решили немного расширить данное понятие. Из того, что появиться нового: у нас появится понятие "личный интерес" – сейчас в законе этого нет и иногда это вызывает сложности. Также появится понятие "связанные лица" – очень похоже на аффилированные лица, но здесь расширяют на близких родственников", – сказал он.
По его словам, есть предпосылки, что, при регулировании конфликта интересов, круг близких родственников через "связанные лица" могут немного расширить.
"Соответственно здесь уже полнородные – неполнородные братья, супруги, их супруги, дети – это намного широкий перечень будет. Это обсуждается сейчас в законодательном органе", – заявил спикер.
Также он указал о планах ввести новые статьи в антикоррупционное законодательство страны.
"Новая ст. 17-6 закона "О противодействии коррупции" – "Декларирование личных интересов" и еще одна ст. 17-4 "Урегулирование конфликта интересов". Работник квазигоссектора с момента обнаружения конфликта интересов обязан сообщить своему непосредственному руководителю и это руководство направляет в комплаенс служу эту информации и их задача дать правовую оценку – есть здесь конфликт интересов или его нет", – пояснил спикер.
При этом он отметил, что вовремя задекларированный конфликт интересов будет освобождать от ответственности.
"Появится новая статья "Правовые последствия конфликта интересов" – новая статья 17-5 : которая предусматривает административную ответственность за непринятие мер – это когда со стороны руководства в отношении своих подчиненных не приняты меры по урегулированию и предотвращению случаев конфликта интересов, а также в отношении самого работника, когда он осуществляет свои должностные полномочия при наличии конфликта интересов. Все акты, договора и подписанные другие решения, принятые в условиях конфликта интересов, тоже могут быть признаны недействительными решением суда. Предполагается, что сумма штрафов составит 80 МРП", – резюмировал Мирас Каргабай.
2 августа 2025 года в службе по противодействию коррупции КНБ РК подвели итоги первого месяца работы. Сообщается, что после расследования коррупционных дел государству вернули 113,6 млн тенге.
