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Происшествия

113,6 млн вернули государству в июле после расследования коррупционных дел

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 10:38 Фото: Zakon.kz
В службе по противодействию коррупции КНБ РК подвели итоги первого месяца работы, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в июле 2025 года в Казахстане зарегистрировали 17 фактов правонарушений. Большая часть из них связана с получением или дачей взятки – пять и четыре эпизода, соответственно.

Также в списке превышение власти или должностных полномочий, мошенничество и нарушение неприкосновенности частной жизни.

"По завершенным делам возмещен ущерб государству на сумму 113,6 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 619,1 млн тенге. За сообщение о коррупции поощрение в сумме 471,84 тыс. тенге получили два казахстанца", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в июле в суд направили 16 уголовных дел. Большая часть из них касаются мошенничества – шесть эпизодов.

Отметим, что служба по противодействию коррупции в КНБ создана недавно: 30 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления". Из документа следовало, что президент постановил реорганизовать Антикор путем присоединения к Комитету национальной безопасности РК.

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Андрей Дюсупов
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