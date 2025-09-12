#АЭС в Казахстане
Общество

Почти 156 тысяч казахстанцев перестали быть свободными в 2025 году

невеста с букетом и жених на свадьбе, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 13:31 Фото: pixabay
Во второе воскресенье сентября (в 2025 году это 14 сентября) жители Казахстана отмечают День семьи. В связи с этим праздником "Правительство для граждан" поделилось интересными данными, сообщает Zakon.kz.

Так, за 8 месяцев 2025 года в Казахстане оформила свои отношения 77 951 пара, а на свет появились 226 803 новорожденных.

"Особой популярностью у молодоженов пользуются красивые даты. Например, в зеркальную дату, 9 сентября этого года, зарегистрировалась 631 пара, а родилось 1195 малышей".Правительство для граждан

В госкорпорации напоминают, что подать заявление нужно минимум за 15 календарных дней до даты регистрации. Это можно сделать через РАГС, портал электронного правительства или приложения банков второго уровня.

В 2025 году, например, замуж вышла сестра Димаша Кудайбергена Раушан.

