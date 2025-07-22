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Общество

МВД выступило с экстренным заявлением из-за "любви с подвохом"

МВД, Казахстан, любовный подвох, предупреждение, обман, старые уловки, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 09:53 Фото: pexels
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана в очередной раз предупреждает о мошенниках в социальных сетях. Только сегодня, 22 июля 2025 года, речь идет о злоумышленниках, которые маскируются под иностранцев, ищущих любовь, сообщает Zakon.kz.

В итоге таких "отношений", как отмечают специалисты, – разбитое сердце и пустой кошелек.

"Знакомство, романтические признания, разговоры о встрече и даже о свадьбе, а потом начинаются проблемы. Мошенники сообщают о якобы возникших трудностях. Все сводится к одному – просьбе перевести деньги", – описывают алгоритм стражи порядка.

Так, одна из жительниц Астаны лишилась более 9 млн тенге, поверив человеку, с которым переписывалась.

Правоохранители призывают помнить, что интернет-романы могут выглядеть красиво, но за красивыми словами нередко скрывается обман.

Признаки, на которые стоит обратить внимание:

  • слишком быстрые признания в любви;
  • отказ от видеосвязи и личной встречи;
  • давление на жалость, рассказы о трудной жизненной ситуации;
  • просьбы о переводе денег, отправке документов или ценных вещей.

МВД рекомендует гражданам не доверять малознакомым людям, не переводить деньги на сомнительные счета, проверять информацию:

"В случае подозрений сразу же обращайтесь по номеру 102".

Не так давно, 14 июля, Комитет национальной безопасности (КНБ) обратился к казахстанцам из-за активизации телефонных мошенников. Жителей страны предупредили о фальшивых звонках от имени сотрудников ведомства.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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