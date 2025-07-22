МВД выступило с экстренным заявлением из-за "любви с подвохом"
В итоге таких "отношений", как отмечают специалисты, – разбитое сердце и пустой кошелек.
"Знакомство, романтические признания, разговоры о встрече и даже о свадьбе, а потом начинаются проблемы. Мошенники сообщают о якобы возникших трудностях. Все сводится к одному – просьбе перевести деньги", – описывают алгоритм стражи порядка.
Так, одна из жительниц Астаны лишилась более 9 млн тенге, поверив человеку, с которым переписывалась.
Правоохранители призывают помнить, что интернет-романы могут выглядеть красиво, но за красивыми словами нередко скрывается обман.
Признаки, на которые стоит обратить внимание:
- слишком быстрые признания в любви;
- отказ от видеосвязи и личной встречи;
- давление на жалость, рассказы о трудной жизненной ситуации;
- просьбы о переводе денег, отправке документов или ценных вещей.
МВД рекомендует гражданам не доверять малознакомым людям, не переводить деньги на сомнительные счета, проверять информацию:
"В случае подозрений сразу же обращайтесь по номеру 102".
Не так давно, 14 июля, Комитет национальной безопасности (КНБ) обратился к казахстанцам из-за активизации телефонных мошенников. Жителей страны предупредили о фальшивых звонках от имени сотрудников ведомства.