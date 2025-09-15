#АЭС в Казахстане
Общество

В Астане начался суд над супругой блогера Жанабылова

здание адмсуда Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 11:30 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны 15 сентября 2025 года начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат Олег Чернов сообщил, что ей предъявлены обвинения, аналогичные выдвинутым ранее в отношении ее супруга. Речь идет о предполагаемом участии в незаконной лотерейной деятельности.

Сегодня в суде будут рассмотрены два дела – в отношении Эльмиры Толегеновой и Ерболата Жанабылова.

блогер Эльмира Толегенова в суде, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 11:30

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

5 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи.

По версии уполномоченных органов, Ерболат Жанабылов через Instagram-аккаунт "zhanabylov_e" проводил розыгрыши автомобилей, денег и ценных призов, которые квалифицировали как незаконную лотерею. Отмечается, что для участия подписчики вносили по 30 тыс. тенге за обучающие курсы ТОО "Zhana Busunes".

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
