Общество

Госорганы купили курсы блогера Жанабылова: вывод озвучен в суде

Суд, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 13:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны 5 сентября 2025 года рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанабылов прибыл в суд с супругой-блогером и адвокатами. В начале заседания судья Малика Ногайбекова обратилась к супруге блогера.

"В отношении вас был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 6 ст. 445-1 Кодекса. В этой связи вы можете быть заинтересованы в исходе дела. Поэтому прошу, пожалуйста, выйти с судебного заседания", – озвучила она.

Сторона обвинения – Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК – озвучила, что поводом для возбуждения дела стал протокол, который составили на основании одного обращения гражданина и обращения АФМ.

"К нам поступило сообщение информационного характера о том, что на страницах в Instagram господин Жанабылов проводит розыгрыш. Учитывая, что имеются признаки организации незаконной лотереи, просили принять меры, так как уполномоченным органом в этой области является Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи", – озвучил представитель комитета.

Сторона обвинения также сообщила, что 22 августа Ерболату Жанабылову было направлено уведомление о необходимости явиться 25 августа в уполномоченный орган. На встрече он должен был предоставить пояснения и написать объяснительную.

Судья спросила у представителей Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта РК, как были выявлены нарушения в проведении конкурса.

"Мы осуществили контрольную закупку для более детального изучения. Сами купили этот курс. В курсах предоставляется девять видеороликов, на которых рассказываются способы и навыки пользования маркетплейсами, которые позволяют пользователю покупать товары из Китая. Курсы формальны. Подобные видеоролики имеются в открытом доступе, их можно найти на любом сайте. Мы считаем, что эти курсы не имеют никакой качественной ценности. У нас есть сомнения, что стоимость в 30 тысяч справедлива, она завышена в разы", – ответила сторона обвинения.

Также они озвучили, что требуется проверить сертификаты и дипломы спикеров, которые проводят курс.

Позже адвокат блогеров Олег Чернов обратился к суду с ходатайством отложить рассмотрение дела.

"Были нарушены мои права и права моих подзащитных. В этой связи я считаю, что участие прокурора необходимо, чтобы реализовать защиту и восстановление наших прав, как участников судебного процесса. Также были установлены факты, что Жанабылову не вручали копии протокола, соответственно, это также нарушение. Просим суд организовать участие прокурора. Просим отложить заседание", – сказал он.

В связи с этим судья отложила судебное заседание на 15 сентября в 15:00.

По версии уполномоченных органов, Ерболат Жанабылов через Instagram-аккаунт "zhanabylov_e" проводил розыгрыши автомобилей, денег и ценных призов, которые квалифицированы как незаконная лотерея. Отмечается, что для участия подписчики вносили по 30 тыс. тенге за "обучающие курсы" ТОО "Zhana Busunes".

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий вышеуказанных блогеров, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
