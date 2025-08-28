Полицейские ЗКО проводят рейды по борьбе с наркопреступностью

В Западно-Казахстанской области проходит оперативно-профилактическая операция "Правопорядок". В рамках ОПМ полицейские проверили отделения Казпочты, автовокзал и аэропорт, сообщает Zakon.kz.

Главная цель акции – профилактика правонарушений, пресечение наркопреступности и обеспечение общественного порядка. Особое внимание уделили подозрительным грузам и почтовым отправлениям. Для этого использовались специально обученные служебные собаки.

"Стоит отметить, что с начала года Департаментом полиции ЗКО изъято свыше 170 кг наркотических средств, а также выявлены и перекрыты два канала их поставки из других регионов", – сообщили в пресс-службе ДП Западно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что в Астане во время отработки ОПМ "Қарасора-2025" полицейские заметили парня, который что-то прятал в кустах. Увидев стражей порядка, он занервничал и попытался скрыться.