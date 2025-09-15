#АЭС в Казахстане
Общество

Госорганы о курсах семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова: Ширма для скрытия лотереи

Суд, Астана, блогеры, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 12:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
5 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны во время рассмотрения дела в отношении блогера Эльмиры Толегеновой сторона обвинения озвучила свою позицию, передает корреспондент Zakon.kz.

Как заявил представитель Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Балтеги Абдель, 21 августа 2025 года в их ведомство поступило обращение от гражданина Советбекова, а 22 августа – сообщение от Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан – об организации незаконной лотерейной деятельности в Instagram на аккаунте Elt6i.

"При изучении сообщений комитетом установлено, что данный аккаунт принадлежит Толегеновой Эльмире Данияровне, которая на своем аккаунте 18 августа 2025 года объявила о проведении розыгрыша 10 автомобилей марки Hyundai, а также призывала своих подписчиков к участию в данном розыгрыше. При этом единственным условием для участия в розыгрыше является покупка видеоуроков обучающих", – сказал Балтеги Абдель.

Он отметил, что общественное отношение в сфере организации лотереи и лотерейной деятельности регулируется законом о лотереях, согласно которому запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, а также запрещается распространение лотерейных билетов лицом, не являющимся оператором лотереи или агентом оператора лотереи.

"Единственным оператором лотереи определено АО "Сәтті Жұлдыз" с предоставлением права проведения лотереи сроком до 2032 года. На запрос комитета АО "Сәтті Жұлдыз" ответило, что гражданка Толегенова не является распространителем или агентом, а также просит принять в отношении данной гражданки меры, предусмотренные законодательством РК. Также, согласно сведениям официального интернет-ресурса Комитета государственных доходов, гражданка Толегенова зарегистрировала сертификат о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя", – дополнил он.

По словам представителя комитета, Толегенова в своих пояснениях указала, что считала разрешенным законом проведение розыгрышей для стимулирования продаж.

"Однако при изучении представленных документов и самих видеороликов мы пришли к выводу, что речь идет лишь о ширме, скрывающей сам факт проведения лотереи ее организатором. Наши доводы следующие. Во-первых, розыгрыши призов Толегенова проводила через собственную персональную страницу – аккаунт EL6i, а не через официальный корпоративный аккаунт или сайт коммерческой организации. Между тем курсы принадлежат ТОО "Zhana Business", – рассказал Балтеги Абдель.

Он подчеркнул, что, согласно закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, аккаунт является персональной страницей пользователя. Пользователем признается физическое или юридическое лицо, которое зарегистрировалось и предоставило свои персональные данные либо прошло идентификацию на онлайн-платформе. Балтеги Абдель продолжил, что Толегенова не могла на вышеуказанном аккаунте афишировать и организовывать какие-либо лотереи.

15 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны начали рассматривать дело в отношении Эльмиры Толегеновой, жены блогера Ерболата Жанабылова, по факту проведения незаконной лотереи.

5 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении блогера Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
