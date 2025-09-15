Суд над блогерами: Эльмира Толегенова озвучила свою позицию в суде

5 сентября 2025 года в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассмотрено дело в отношении блогера Эльмиры Толегеновой. Во время рассмотрения дела блогер-миллионник озвучила свою позицию, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья уточнила, что обвиняемая не признает вину, после чего поинтересовалась причинами такого решения.

"В протоколе я указана как физическое лицо и индивидуальный предприниматель. Однако все доводы и обвинения относятся к ТОО "Жана Бизнес". Моя позиция такова: все, что связано с курсами, продажами и "Барабаном удачи", относится именно к ТОО "Жана Бизнес". В данном случае я выступаю как индивидуальный предприниматель, как физическое лицо", – озвучила Толегенова.

Она также отметила, что были нарушены ее права.

"Меня не ознакомили с протоколом. Протокол был составлен 2-го числа, отправлен сразу в суд. После того как в суд отправили, мне прислали его в электронном формате на WhatsApp. Также комитет указывает, что я проводила лично со своей страницы розыгрыш. Они указывали, что проводили контрольную закупку. Розыгрыш бонусов, подарков осуществляется конкретно на сайте ТОО "Жана Бизнес", а они указывают, что на личной странице", – дополнила блогер.

Эльмира Толегенова пояснила, что в качестве индивидуального предпринимателя она зарегистрировалась в конце 2025 года. ТОО "Жана Бизнес" принадлежит ей, при этом она является его руководителем и учредителем. Основной вид деятельности предприятия – дополнительное образование.

"Я являюсь руководителем. Остальные сотрудники привлечены по найму: бухгалтер, специалист по разработке и сопровождению сайта, менеджеры, работающие со студентами и отвечающие на их вопросы, а также спикеры, записывающие учебные материалы", – рассказала она.

Блогер также пояснила, что ее роль в проведении конкурса заключается в представительстве ТОО: она освещает проведение тех или иных курсов, при приобретении которых участникам выплачиваются бонусы.

На вопрос судьи о том, сколько граждан приняли участие в розыгрыше, Эльмира Толегенова ответить не смогла, пояснив, что в технической части не разбирается.

На уточнение суда о количестве победителей блогер отметила, что точного числа назвать не может, так как учет ведет технический специалист. По ее словам, на сегодняшний день известно о вручении двух автомобилей, денежных призов по 50 тыс. тенге примерно 100 участникам, а также iPhone, при этом некоторые победители выбирали деньги вместо телефона.

"Все подарки регистрировались на юридическое лицо ТОО "Жана Бизнес". Я, как директор и исполнитель, выдавала. Так как я исполнитель, есть приказ, где я под отчет выдаю определенную сумму и произвожу переводы участникам. Выделяла сумму и переводила со своего личного счета, а не со счета ТОО. Автомобили и iPhone переоформлялись также по приказу и с печатью", – сказала Толегенова.

