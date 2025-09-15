#АЭС в Казахстане
Общество

Когда и где казахстанцы смогут использовать цифровой тенге

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 19:00 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Национального банка страны Берик Шолпанкулов 15 сентября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал степень готовности цифрового тенге к использованию в расчетах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что распространение цифрового тенге будет осуществляться через участников финансового рынка.

"После закрепления таких понятий, как "цифровой тенге", "цифровой счет", приравнивания его к банковскому счету и сохранения за ним статуса банковской тайны, а также возможности обращения о взыскании в соответствии с требованием законодательства и после формирования законодательной базы цифровой тенге уже можно будет использовать при расчетах", – сказал Шолпанкулов.

Спикер также рассказал, где именно можно будет пользоваться новым видом валюты.

"На сегодня мы апробировали возможность осуществления оплаты за товары и услуги в банковской сфере, через пост-терминал и используя мультивалютную карточку. Цифровой тенге показал свою операбельность и спокойно может использоваться в той или иной среде. Эта валюта скомбинировала в себе главные принципы наличной и электронной валюты", – добавил Шолпанкулов.

Ранее мы писали, что в Казахстане собираются ввести новые виды цифровых активов.

Азамат Сыздыкбаев
