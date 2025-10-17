Сначала сдерживание: ждать ли казахстанцам снижения цен в 2025 году

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов в кулуарах Мажилиса 17 октября 2025 года озвучил, что эффект от антикризисных мер проявится в первом квартале 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, с каким уровнем инфляции Казахстан войдет в новый год.

"Сейчас корректнее говорить о "сдерживании роста", а не о том, что мы ожидаем снижения. Эти меры не дают мгновенного эффекта, скорее всего, результат будет заметен в первом квартале следующего года", – озвучил Шолпанкулов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, поможет ли заморозка цен снизить инфляцию и стоит ли ожидать скачка после их разморозки, Шолпанкулов отметил, что приостановка роста тарифов уже оказывает сдерживающее влияние на стоимость товаров и, как следствие, на общий уровень инфляции. Он также подтвердил, что возможен эффект "пружины", поэтому согласован антикризисный план.

"Да, основной курирующий заместитель и председатель занимались этим вопросом. Все мероприятия согласовывались. Наши совместные действия по поручению главы государства направлены на снижение инфляции: сначала – на сдерживание, затем – на постепенное снижение", – дополнил он.

Журналисты также поинтересовались ситуацией с ипотечными займами, отметив, что банки второго уровня временно приостановили их выдачу, и спросили, как на это реагируют в Национальном банке.

"Были внесены изменения в законодательство: теперь, помимо Отбасы банка, условия жилищных займов распространяются и на БВУ. Это снижает концентрацию в одном банке и позволяет большему количеству банков участвовать в программах. Государство обеспечивает равные условия, установленные законом, поэтому мы ожидаем расширения участия", – озвучил председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов.

17 октября 2025 года правительство Казахстана в рамках исполнения поручения президента начало принимать меры по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экономических реформ.