Общество

"Не поделили дорогу": алматинец заблокировал автобус и достал нож

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 15:23 Фото: Zakon.kz
Утром 16 сентября 2025 года на одной из улиц в Алматы водитель легкового транспорта не поделил дорогу с водителем общественного автобуса. По данным из социальных сетей, агрессивный мужчина не только создавал помехи для движения, но и угрожал ножом, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Департамента полиции на запрос уточнили, что стражи порядка прибыли на место инцидента не по вызову. Оказалось, что при патрулировании экипажем "Буран-179" на одной из улиц полицейские заметили скопление граждан и сразу же выяснили причину.

"Между водителем автобуса и водителем легкового автомобиля произошел конфликт на почве дорожно-транспортной ситуации. Водитель легкового автомобиля привлечен к административной ответственности за создание препятствия движению транспорта и создание аварийной ситуации, а также за мелкое хулиганство".Пресс-служба ДП Алматы

Теперь, как уточнили в ведомстве, материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

"Полиция Алматы призывает участников дорожного движения строго соблюдать правила, проявлять уважение и культуру поведения на дорогах, чтобы избежать конфликтов и обеспечить безопасность всех граждан".Пресс-служба ДП Алматы

Ранее сообщалось, что самокатчик сбил ребенка в парке Алматы и скрылся с места происшествия. Его разыскивают.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
